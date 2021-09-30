منوعات

خنازير في هذا المطار... ما الذي يجري؟

Lebanon 24
30-09-2021 | 10:00
A-
A+
Doc-P-869585-637685940730064872.jpg
Doc-P-869585-637685940730064872.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

استقدمت سلطات مطار سخيبهول بالعاصمة الهولندية أمستردام قطيعا من الخنازير لإبعاد الطيور عن الطائرات، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأوضحت الوكالة أن 20 خنزيرا تم إحضارها من المزارع المجاورة وتتلخص مهمتها في أكل بقايا الشمندر في حقول المنطقة بعد حصاده.

وبما أن الشمندر يعتبر طعاما مفضلا للإوز البري تجذب الحقول المحيطة بالمطار أسرابا كبيرة من هذه الطيور، مما يمثل خطرا على الطائرات، حيث سجلت حوادث تحطم طائرات نتيجة اصطدامها بالطيور.


(راديو سبوتنيك)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:28 | 2021-09-30
09:52 | 2021-09-30
08:27 | 2021-09-30
08:00 | 2021-09-30
07:37 | 2021-09-30
05:00 | 2021-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website