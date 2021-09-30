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طريقة غريبة لاصطياد تمساح عملاق... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-09-2021 | 14:00
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فوجئ شاب بضيف غير مرحب به في حديقة قرب منزله، واضطر للتعامل معه بالأدوات المتاحة أمامه، وإن كانت بسيطة.

فقد نجح صاحب الـ26 عاما في الإمساك بتمساح ضخم، مستعينا بحاوية قمامة حبس الزاحف العملاق داخلها، وذلك في ولاية فلوريدا الأميركية.
 
وقال يوجين بوزي لصحيفة "يو إس إيه توداي" الأميركية، إن أطفاله نبهوه إلى وجود التمساح، لكنه صدم عندما رأى حجمه.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، لقطات فيديو للشاب ممسكا بحاوية القمامة الفارغة، وبطريقة ذكية نجح في الإمساك بالتمساح وحبسه بداخلها ثم أغلق الغطاء بسلاسة.

وتوجه بوزي إلى بحيرة قريبة حيث أطلق التمساح، قبل أن يفر من أمامه خوفا من الانتقام.
 
(سكاينيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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