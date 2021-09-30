اليكم توقعات الأبراج في تشرين الاول.. شهر الانفراجات المالية

نشر موقع "الجميلة" توقعات الابراج لشهر اكتوبر - تشرين الاول للعام 2021، حيث يبحث الكثير من عشاق الفلك ومتابعة الأبراج عن توقعات الأبراج وحظوظهم على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل



شهر الارتباط والعمل المشترك والمال





اتمام اوراق سفر او انهاء بعض الامور الدراسية ايضا نهاية الشهر



اموال من شراكة او ميراث وحسم ببعض القضايا نهاية الشهر



العلاج للشفاء من مرض اتعبك نهاية الشهر



عاطفيا: شهر يحمل لك فرصا مميزة للارتباط ولتستقر بعلاقاتك لكن التوتر الكبير قد ينهي العلاقات الضعيفة عندك بالانفصال فانتبه وهناك علاقات جديدة ايضا ستكون بعد 7 تشرين الاول فاتتظرها.



النسبة المئوية:



مهنيا: 70%



ماليا: 68%



عاطفيا: 72%



صحيا: 70%



أفضل الأيام: 1 2 10 11 14 15 18 19 23 24 25 28 29



أصعب الأيام: 4 5 6 7 12 13 16 17 26 27 31





برج الثور



شهر العمل والصحة والعقود



فرص عمل جيدة لك تدعمك طيلة الشهر



ترتيب حياتك وتنظيمها لتنجز كل شيء في وقته



حمية او نظام صحي او علاج مرضي او حتى بداية رياضة



انهاء الشراكات المتعبة وايجاد الاستقرار نهاية الشهر



تراكم المسؤوليات سواء بالعمل او الدراسة انتبه



وسواس صحي وبعض التراكمات اول عشرين يوما



عاطفيا: قد تتحول علاقة زمالة لديك في العمل او المدرسة الى حب وتتطور العلاقة وهناك ايضا فرص ارتباط جيدة مع نهاية الشهر لديك وتحل مشاكل علاقاتك تدريجيا لتصل للرضا.



النسبة المئوية:



مهنيا: 67%



ماليا: 70%



عاطفيا: 69%



صحيا: 62%



أفضل الأيام: 3 4 12 13 16 17 21 22 26 27 31



أصعب الأيام: 1 2 6 7 8 14 15 18 19 28 29



برج الجوزاء



شهر الحظوظ والمال والحب والعمل



حظوظ قصوى خاصة بالمال ستكون لصالحك



فرص انجاب او خبر يفرحك بطفل او بأخ او بصير العائلة



ابداع لامتناه في العمل وطاقة مرتفعة ايضا



حلول عائلية وعودة الكثير من المقربين والأصدقاء لك



هدايا ومكافآت لم تكن في الحسبان



امور تشغلك تخص طفل لديك او ابن



مرض او تعب صحي ايضا نهاية الشهر عقد عمل او شراكة مهنية او اي اتفاق مهني او مالي مشتركاتمام اوراق سفر او انهاء بعض الامور الدراسية ايضا نهاية الشهراموال من شراكة او ميراث وحسم ببعض القضايا نهاية الشهرالعلاج للشفاء من مرض اتعبك نهاية الشهرعاطفيا: شهر يحمل لك فرصا مميزة للارتباط ولتستقر بعلاقاتك لكن التوتر الكبير قد ينهي العلاقات الضعيفة عندك بالانفصال فانتبه وهناك علاقات جديدة ايضا ستكون بعد 7 تشرين الاول فاتتظرها.النسبة المئوية:مهنيا: 70%ماليا: 68%عاطفيا: 72%صحيا: 70%أفضل الأيام: 1 2 10 11 14 15 18 19 23 24 25 28 29أصعب الأيام: 4 5 6 7 12 13 16 17 26 27 31شهر العمل والصحة والعقودفرص عمل جيدة لك تدعمك طيلة الشهرترتيب حياتك وتنظيمها لتنجز كل شيء في وقتهحمية او نظام صحي او علاج مرضي او حتى بداية رياضةانهاء الشراكات المتعبة وايجاد الاستقرار نهاية الشهرتراكم المسؤوليات سواء بالعمل او الدراسة انتبهوسواس صحي وبعض التراكمات اول عشرين يوماعاطفيا: قد تتحول علاقة زمالة لديك في العمل او المدرسة الى حب وتتطور العلاقة وهناك ايضا فرص ارتباط جيدة مع نهاية الشهر لديك وتحل مشاكل علاقاتك تدريجيا لتصل للرضا.النسبة المئوية:مهنيا: 67%ماليا: 70%عاطفيا: 69%صحيا: 62%أفضل الأيام: 3 4 12 13 16 17 21 22 26 27 31أصعب الأيام: 1 2 6 7 8 14 15 18 19 28 29شهر الحظوظ والمال والحب والعملحظوظ قصوى خاصة بالمال ستكون لصالحكفرص انجاب او خبر يفرحك بطفل او بأخ او بصير العائلةابداع لامتناه في العمل وطاقة مرتفعة ايضاحلول عائلية وعودة الكثير من المقربين والأصدقاء لكهدايا ومكافآت لم تكن في الحسبانامور تشغلك تخص طفل لديك او ابنمرض او تعب صحي ايضا نهاية الشهر

عاطفيا: من افضل الأشهر بالعاطفة لديك وخاصة ان هناك أجواء رومنسية لديك وتعيش اجواءً مميزة وهناك حل قديم قد يعود وفرصة لخطبة لك او حتى ارتباط .



النسبة المئوية:



مهنيا: 84%



ماليا: 83%



عاطفيا: 87%



صحيا: 78%



أفضل الأيام: 1 2 6 7 14 15 18 19 23 24 25 28 29



أصعب الأيام: 3 4 8 9 10 11 16 21 22 31





برج السرطان



شهر العقارات والتغيير والأهل والحب



الانتقال لمنزل جديد او تغيير مكان عملك



الاقتراب والاهتمام أكثر بالعائلة والأهل



الحظوظ الكبري والمال نهاية الشهر



مفرح يخص طفلا او ابن نهاية الشهر



اموال من ميراث وشراكات وحسم بعض القضايا



امور تشغلك على الأهل من صحة وغيرها



عاطفيا: لديك اوقات جيدة لكن المشاكل البيتية والعائلية ستؤثر على حبك وعلاقاتك فانتبه وهناك اشخاص تعود لتكلمك بعد فترة طويلة وبنهاية الشهرة لديك فرص لتتم خطبة.



النسبة المئوية:



مهنيا: 69%



ماليا: 74%



عاطفيا: 77%



صحيا: 65%



أفضل الأيام: 3 4 8 16 17 21 22 26 28 31



أصعب الأيام: 6 7 10 11 12 13 18 19 23 24 25



برج الاسد



شهر التواصل والتنقلات والعائلة



سيارة او موبايل جديد لكن انتبه من تراجع عطارد



عمل في مجال اعلامي او عبر السوشل ميديا



علاقات كثيرة وتنقلات وحركة ونشاط وتحرر من قيود



التقرب من العائلة وبيع او شراء عقار نهاية الشهر



سوء تفاهم او تأخر في بعض الأوراق



حدث عائلي او يخص الأهل نهاية الشهر



عاطفيا: لديك الكثير من الخيارات والعلاقات وقد يكون هناك حبا يبدأ عبر السوشل ميديا او من خلال سفرك وتنقلاتك ولقاءاتك او في المدرسة ايضا وانتبه من تعدد العلاقات وابحث عن حب يرضيك بعد 7 تشرين الاول.



النسبة المئوية:



مهنيا: 76%



ماليا: 75%



عاطفيا: 77%



صحيا: 65%



أفضل الأيام: 1 2 6 7 10 11 18 19 23 24 25 28 29



أصعب الأيام: 8 12 13 14 15 21 22 26 27





برج العذراء



شهر الاموال والراحة والاعلام



أموال وثروات قد تأتيك



فترة من الراحة والنقاهة لتعيد ترتيب امورك



بداية مشروع عمل وموارد مالية جديدة



ضغط كبير واحساس بالارهاق احيانا



السمنة الزائدة وعدم الاستقرار الصحي



عاطفيا: عليك ان تبقي علاقاتك بأمان هذا الشهر فرغم كثرة الأشخاص حولك لاتجد الشخص المناسب وتحتاج لمن يتقرب منك ويكسر وحدتك وعلاقاتك تتحسن بنهاية شهرك اطمئن.



النسبة المئوية:



مهنيا: 73%



ماليا: 80%



عاطفيا: 74%



صحيا: 71%



أفضل الأيام: 3 4 8 12 13 21 22 26 27 31



أصعب الأيام: 1 2 10 11 14 15 16 17 23 24 28 29





برج الميزان



شهر الانفراج والحظ والمال والعقود



انفراجات وحلول لاغلب مشاكلك



أخبار جيدة وبدايات جديدة وكشف لحقائق ايضا



سطوع كبير وعقود عمل وشراكات ايضأ



عدم الاهتمام الكافي بصحتك



امور تخص طفل تشغلك



عاطفيا: شهر جيد جدا لتفكر بخيار جدي او ارتباط او بحب جديد فانت تمتلك الحضور القوي والآسر للجميع وهناك اشخاص كثير حولك ان اردت الارتباط او الحب.

النسبة المئوية:



مهنيا: 92%



ماليا: 84%



عاطفيا: 87%



صحيا: 80%



أفضل الأيام: 1 2 6 7 10 11 14 15 23 24 25 28 29



أصعب الأيام: 3 4 12 13 16 17 18 19 26 27 31





برج العقرب



شهر العمل والمشفى والتغيير والحلول



فرصة عمل جيدة ضمن مؤسسة او شركة كبيرة



انهاء وتصفية بعض الأشخاص من حياتك



كشف الحقائق المزيفة تباعا



تغيير مكان ومنزل جديد ممكن او حتى عمل جديد



عاطفيا: عليك أن تعرف ماذا تريد واين ستمضي علاقاتك وخاصة ان هناك بعض الخيبات ولديك جاذبية كبيرة لكن هناك من يستغل مشاعرك انتبه ونهاية الشهر ستكون مميزة بحلول لمشاكلك العاطفي وحب يكبر ايضا.



النسبة المئوية:



مهنيا: 70%



ماليا: 69%



عاطفيا: 74%



صحيا: 62%



أفضل الأيام: 3 4 8 12 13 16 17 26 27 31



أصعب الأيام: 1 2 6 7 14 15 19 19 20 21 22 28



الأفضل ماليا: 9 10 11 16 17 23 24 25 26





برج القوس



شهر المناسبات والارتباط والامنيات والشعبية والحوادث



شعبية كبيرة ومناسبات كتير عندك



أجواء اجتماعية سهرات وعزايم ولقاءات وزيارات



تغيير حياتك باتجاه الأفضل



تواصل وعلاقات ونجاح اعلامي وعبر السوشل ميديا



بعض التأجيل والعرقلة والمشاكل والحوادث نهاية الشهر





عاطفيا: تمتلك الجمال هذا الشهر وشعبيتك الكبيرة تجعلك محبوبا وقد تحول صداقة لحب او تتم ارتباطا ولكن انتبه بنهاية الشهر من بعض الخيبات العاطفية.



النسبة المئوية:



مهنيا: 74%



ماليا: 76%



عاطفيا: 80%



صحيا: 72%



أفضل الأيام: 1 2 6 7 10 11 14 15 18 19 28 29



أصعب الأيام: 3 4 8 16 17 22 23 24 25 31





برج الجدي

شهر العمل والأب والشهرة والعلاقات



شهرة وعلاقات مهمة مع اشخاص على مستوى



شعبية كبيرة وعلاقات كثيرة نهاية الشهر



اموال والكثير من الموارد الجديدة تأتيك



خسارة عمل او مشاكل مع المسؤولين



قصة تشغلك تخص الأب



عاطفيا: عليك ان تحدد ماتريد جيدا وهناك مشاكل قد تكون مع الشريك او الزوج ويجب الانتباه منها وايضا هناك علاقات مهمة ومع مشاهير ايضا وعلاقات كثيرة بنهاية الشهرة وامكانية الارتباط.



النسبة المئوية:



مهنيا: 76%



ماليا: 71%



عاطفيا: 70%



صحيا: 72%



أفضل الأيام: 3 4 8 12 13 16 17 21 22 30 31



أصعب الأيام: 6 7 10 11 18 19 24 25 26 27



برج الدلو



شهر السفر والتغيير والتحرر والتعلم والعمل

علوم جديدة وثقافات غريبة ولغات وفلسفات



تغيير حياتك للأفضل والتخلص من كل ما يزعجك



حوالات مالية واوراق تخص الدراسة والسفر



تاجيل السفر واوراق الدراسة



مخالفة القوانين والاخطاء نهاية الشهر



عاطفيا: انت مقبل على علاقات بعيدة ومعارف جديدة ومن ثقافات مختلفة وأيضا قد تتعرف على اشخاص في مجال دراستك وتعجب بهم وتكثر حولك العلاقات والمعارف وقد تتزوج على سفر او تتعرف على شخص مهم أو مشهور بنهاية الشهر.



النسبة المئوية:



مهنيا: 86%



ماليا: 84%



عاطفيا: 87%



صحيا: 83%



أفضل الأيام: 5 6 7 10 11 14 15 18 19 23 24 25



أصعب الأيام: 1 2 8 12 13 21 22 26 27 28 29





برج الحوت



شهر التحسن والمال والحسم والهجرة



اموال مشتركة وميراث



ارتياح نسبي ومصالحات وتقارب من جديد



شفاء من مرض اتعبك



معترف جديدة ونجاحات نهاية الشهر



حوادث وتأجيل السفر ومشاكل دراسية نهاية الشهر





عاطفيا: هذا الشهر لتأخذ القرار بشأن علاقاتك اما ان تصالح وتستمر او تنهي كل شي وتفكر بالتجديد وايضا هناك علاقات جديدة تأتيك مع نهاية الشهر قد تحرك قلبك.



النسبة المئوية:



مهنيا: 73%



ماليا: 79%



عاطفيا: 72%



صحيا: 77%



أفضل الأيام: 8 9 12 13 16 17 21 22 26 27



أصعب الأيام: 1 2 3 4 10 11 14 15 23 24 25 30 31





