اليكم توقعات الأبراج في تشرين الاول.. شهر الانفراجات المالية

نشر موقع "الجميلة" توقعات الابراج لشهر اكتوبر - تشرين الاول للعام 2021، حيث يبحث الكثير من عشاق الفلك ومتابعة الأبراج عن توقعات الأبراج وحظوظهم على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
عقد عمل او شراكة مهنية او اي اتفاق مهني او مالي مشترك
اتمام اوراق سفر او انهاء بعض الامور الدراسية ايضا نهاية الشهر
اموال من شراكة او ميراث وحسم ببعض القضايا نهاية الشهر
العلاج للشفاء من مرض اتعبك نهاية الشهر
عاطفيا: شهر يحمل لك فرصا مميزة للارتباط ولتستقر بعلاقاتك لكن التوتر الكبير قد ينهي العلاقات الضعيفة عندك بالانفصال فانتبه وهناك علاقات جديدة ايضا ستكون بعد 7 تشرين الاول فاتتظرها.
النسبة المئوية:
مهنيا: 70%
ماليا: 68%
عاطفيا: 72%
صحيا: 70%
أفضل الأيام: 1 2 10 11 14 15 18 19 23 24 25 28 29
أصعب الأيام: 4 5 6 7 12 13 16 17 26 27 31
برج الثور
شهر العمل والصحة والعقود
فرص عمل جيدة لك تدعمك طيلة الشهر
ترتيب حياتك وتنظيمها لتنجز كل شيء في وقته
حمية او نظام صحي او علاج مرضي او حتى بداية رياضة
انهاء الشراكات المتعبة وايجاد الاستقرار نهاية الشهر
تراكم المسؤوليات سواء بالعمل او الدراسة انتبه
وسواس صحي وبعض التراكمات اول عشرين يوما
عاطفيا: قد تتحول علاقة زمالة لديك في العمل او المدرسة الى حب وتتطور العلاقة وهناك ايضا فرص ارتباط جيدة مع نهاية الشهر لديك وتحل مشاكل علاقاتك تدريجيا لتصل للرضا.
النسبة المئوية:
مهنيا: 67%
ماليا: 70%
عاطفيا: 69%
صحيا: 62%
أفضل الأيام: 3 4 12 13 16 17 21 22 26 27 31
أصعب الأيام: 1 2 6 7 8 14 15 18 19 28 29
برج الجوزاء
شهر الحظوظ والمال والحب والعمل
حظوظ قصوى خاصة بالمال ستكون لصالحك
فرص انجاب او خبر يفرحك بطفل او بأخ او بصير العائلة
ابداع لامتناه في العمل وطاقة مرتفعة ايضا
حلول عائلية وعودة الكثير من المقربين والأصدقاء لك
هدايا ومكافآت لم تكن في الحسبان
امور تشغلك تخص طفل لديك او ابن
مرض او تعب صحي ايضا نهاية الشهر
عاطفيا: من افضل الأشهر بالعاطفة لديك وخاصة ان هناك أجواء رومنسية لديك وتعيش اجواءً مميزة وهناك حل قديم قد يعود وفرصة لخطبة لك او حتى ارتباط .
النسبة المئوية:
مهنيا: 84%
ماليا: 83%
عاطفيا: 87%
صحيا: 78%
أفضل الأيام: 1 2 6 7 14 15 18 19 23 24 25 28 29
أصعب الأيام: 3 4 8 9 10 11 16 21 22 31
برج السرطان
شهر العقارات والتغيير والأهل والحب
الانتقال لمنزل جديد او تغيير مكان عملك
الاقتراب والاهتمام أكثر بالعائلة والأهل
الحظوظ الكبري والمال نهاية الشهر
مفرح يخص طفلا او ابن نهاية الشهر
اموال من ميراث وشراكات وحسم بعض القضايا
امور تشغلك على الأهل من صحة وغيرها
عاطفيا: لديك اوقات جيدة لكن المشاكل البيتية والعائلية ستؤثر على حبك وعلاقاتك فانتبه وهناك اشخاص تعود لتكلمك بعد فترة طويلة وبنهاية الشهرة لديك فرص لتتم خطبة.
النسبة المئوية:
مهنيا: 69%
ماليا: 74%
عاطفيا: 77%
صحيا: 65%
أفضل الأيام: 3 4 8 16 17 21 22 26 28 31
أصعب الأيام: 6 7 10 11 12 13 18 19 23 24 25
برج الاسد
شهر التواصل والتنقلات والعائلة
سيارة او موبايل جديد لكن انتبه من تراجع عطارد
عمل في مجال اعلامي او عبر السوشل ميديا
علاقات كثيرة وتنقلات وحركة ونشاط وتحرر من قيود
التقرب من العائلة وبيع او شراء عقار نهاية الشهر
سوء تفاهم او تأخر في بعض الأوراق
حدث عائلي او يخص الأهل نهاية الشهر
عاطفيا: لديك الكثير من الخيارات والعلاقات وقد يكون هناك حبا يبدأ عبر السوشل ميديا او من خلال سفرك وتنقلاتك ولقاءاتك او في المدرسة ايضا وانتبه من تعدد العلاقات وابحث عن حب يرضيك بعد 7 تشرين الاول.
النسبة المئوية:
مهنيا: 76%
ماليا: 75%
عاطفيا: 77%
صحيا: 65%
أفضل الأيام: 1 2 6 7 10 11 18 19 23 24 25 28 29
أصعب الأيام: 8 12 13 14 15 21 22 26 27
برج العذراء
شهر الاموال والراحة والاعلام
أموال وثروات قد تأتيك
فترة من الراحة والنقاهة لتعيد ترتيب امورك
بداية مشروع عمل وموارد مالية جديدة
ضغط كبير واحساس بالارهاق احيانا
السمنة الزائدة وعدم الاستقرار الصحي
عاطفيا: عليك ان تبقي علاقاتك بأمان هذا الشهر فرغم كثرة الأشخاص حولك لاتجد الشخص المناسب وتحتاج لمن يتقرب منك ويكسر وحدتك وعلاقاتك تتحسن بنهاية شهرك اطمئن.
النسبة المئوية:
مهنيا: 73%
ماليا: 80%
عاطفيا: 74%
صحيا: 71%
أفضل الأيام: 3 4 8 12 13 21 22 26 27 31
أصعب الأيام: 1 2 10 11 14 15 16 17 23 24 28 29
برج الميزان
شهر الانفراج والحظ والمال والعقود
انفراجات وحلول لاغلب مشاكلك
أخبار جيدة وبدايات جديدة وكشف لحقائق ايضا
سطوع كبير وعقود عمل وشراكات ايضأ
عدم الاهتمام الكافي بصحتك
امور تخص طفل تشغلك
عاطفيا: شهر جيد جدا لتفكر بخيار جدي او ارتباط او بحب جديد فانت تمتلك الحضور القوي والآسر للجميع وهناك اشخاص كثير حولك ان اردت الارتباط او الحب.