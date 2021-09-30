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قتلت طفلا عمره 10 سنوات انتقاما من والده وجده!

Lebanon 24
30-09-2021 | 08:27
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كشفت أجهزة الأمن في مصر ملابسات واقعة العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات في أسيوط، وضبط مرتكبة الواقعة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية تم كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط من مزارع مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز، بعثوره على جثة حفيده (10 سنوات) بقطعة أرض زراعية خلف مسكنه.

وفي تفاصيل الواقعة، تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل مقيمة بذات القرية، وذلك لسابقة حدوث مشاجرة بينها وأسرة المجنى عليه لخلافات الجيرة قام خلالها والد المجنى عليه بالتعدي عليها بالسب.
المصدر: روسيا اليوم
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