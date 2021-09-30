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ثعبان تسلل إلى مرحاض المنزل... وقتل الطفلة تمارا

Lebanon 24
30-09-2021 | 16:00
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لقيت طفلة سعودية في السادسة من عمرها مصرعها بعد أن لدغها ثعبان تسلسل إلى داخل منزل أسرتها في مدينة أبها.

وبحسب "العربية"، فإن الثعبان لدغ الطفلة تمارا عبد الرحمن داخل مرحاض المنزل بعد أن تسلل إليه.

وقال والدها إن الثعبان كان يترصد لها في دورة المياه ونظرا لصغر سنها لم تنتبه إلى وجوده في المرحاض.

وأشار إلى أن الأسرة أصيبت بالذهول لأنها لم تتوقع وجود مثل هذه الزواحف داخل دورة المياه، لاسيما وأن الأسرة تقيم في مدينة أبها.

وأوضح أنه تم نقل الطفلة بشكل عاجل إلى المستشفى، حيث استقبلها طاقم طبي وحاول إسعافها إلا أن هذه المحاولات فشلت في إنقاذ حياتها.
المصدر: سبوتنيك
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