منوعات

القصة مأسوية...3 طالبات في روسيا يذهبن ضحايا الإجرام بهذه الطريقة

Lebanon 24
30-09-2021 | 11:39
A-
A+
Doc-P-869777-637686241715675294.jpg
Doc-P-869777-637686241715675294.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت لجنة التحقيق الروسية  لقطات من الشقة التي كانت قد شهدت مقتل 3 طالبات في بلدة غاي بمنطقة أورينبورغ الروسية.

وكانت الشرطة قد عثرت على ثلاث فتيات قتلن بطعنات متعددة، اثنتان داخل الشقة وواحدة في الفناء، فيما حاول الجاني إضرام النار في الشقة لتغطية آثار الجريمة.
 
ويعتقد أن طالبتين قتلتا داخل الشقة، فيما تمكنت الثالثة، وتبلغ من العمر 17 عامًا، من الخروج إلى الشارع بعد إصابتها، حيث قطعت مسافة 70 مترًا قبل أن تخر قواها.

وعثر على آثار تدل على أن الشقة كانت شهدت حفلًا أقامته الطالبات اللائي يدرسن في كلية للطب.
 
 
وتبلغ أعمار الضحايا 17 و18 و19 عامًا، وجئن من بشكيريا إلى هذه المنطقة للدراسة.

وفيما فتحت قضية جنائية، وضع التحقيق تحت رقابة خاصة من قبل مكتب المدعي العام.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-09-30
14:00 | 2021-09-30
12:00 | 2021-09-30
11:49 | 2021-09-30
11:28 | 2021-09-30
10:00 | 2021-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website