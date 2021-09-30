في حادث مأسوي...غرق وصديقته

شهد أحد شواطئ إسبانيا حادثًا مأسويًّا راح ضحيته مدرب لياقة وصديقته، بعدما خاضا صراعًا وجوديًّا مع الأمواج العاتية.



وذكرت ذلك صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، أن دانيال غاغارين، مدرب لياقة بدنية روسي، حاول إنقاذ فتاة تصارع الغرق بعدما قفزت وسط الأمواج العاتية التي تضرب الشاطئ، لكن المحاولة انتهت بغرق كليهما.

Why jump on purpose? Why try to rescue if you're not trained? Why film it instead of calling for help? More lives lost to bad choices, all for what?

Tragic video shows fitness coaches swept to sea after failed rescue attempt https://t.co/R77jvj6eX0 via @nypost — Just Heather (@DeathFairy2468) September 28, 2021

وقالت الصحيفة، في تقرير عن حادث الغرق، إن زوجة مدرب اللياقة البدنية الروسي، تدعى داريا، هي التي رصدت لحظات وقوع الحادث.



وذكرت الصحيفة أن دانيال كان يحاول إنقاذ صديقته خبيرة اللياقة البدنية الفنلندية إيما مونكينان، بعد قفزها في المياه.

وتمكن دانيال من إنقاذ صديقته إيما، 24، حتى وصلا إلى قمة صخرية وسط الأمواج، ورغم ذلك فإن قوة الأمواج سحبتهما إلى المياه العميقة مرة أخرى وأودت بحياتهما، بحسب الصحيفة التي أشارت أن الحادث وقع الخميس الماضي، وأنه تم العثور على جثة الفتاة الغارقة وصديقها بعد وقوع الحادث بأيام على بعد بضعة كيلومترات.