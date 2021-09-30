منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
30-09-2021 | 23:00
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الحمل
تنزعج قليلاً من بعض التصرّفات الطائشة، وتجد أن هنالك شخصاً ما يحاول العرقلة أو المماحكة أو وضع العصي في الدواليب
الثور
تشكو التأخير والانزعاج، وتبدو غير مسيطر على الأوضاع، فحاول أن تتجنّب الالتباس والنزاع
الجوزاء
يبشرك هذا اليوم بمرحلة من الهناء والعذوبة واللقاءات العملية الناجحة وطرح بعض الأفكار المميزة
السرطان
مشروع العمر كما يقال، في طريقه إليك، لكنّ الدراسات مهمة لتحديد الخيارات قبل القيام بخطوات عشوائية
الأسد
تميل الى توسيع رقعة نشاطاتك فالمشاريع الكثيرة والنشاط موجود، خلافات حول ميراث قد تتطور وأخبار بعيدة تحمل البهجة
الميزان
 تحصل على مبالغ من المال لم تتوقعها، وتبدو الاستثمارات واعدة على كل الصعد
العقرب
تغمرك الحماسة وتشعر بالثقة بالنفس، باستطاعتك أن تكون محط الأنظار في عملك ومحور الحركة المنتجة والفعالة
القوس
تطرح أفكاراً جديدة أكثر واقعية وتقبّلاً من الآخرين وتحقّق أمنية أو هدفاً لتبرهن للآخرين أنك صاحب إرادة صلبة جداً
الجدي
تمتلك عدداً من المواهب وتصبو إلى دراسة أو سفر، وتكون لك اتصالات مع مؤسسات أجنبية مفيدة جداً
الدلو
تتّهم بعضهم بنيات سيئة وبمحاولة قنص بعض مكتسباتك، لا تعرّض نفسك لفضائح عامة اولبعض الانتقادات العلنية
الحوت
الفرصة مناسبة لتتخلّص من الضغوط التي تقلقك، وتجد أنّ جميع المحيطين بك يساعدونك في ذلك
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