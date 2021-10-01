5 أبراج متقلبة المزاج .. هل أنتم من بينها؟

من أصعب التجارب التي قد تتعرض لها في حياتك هي التعامل مع شخص متقلب المزاج، فهم لا يكونوا متأكدين أبدا بشأن ما يريدونه حقا، قد يحبون شيئا في هذا اللحظة، ويكرهونه في اللحظة التالية بسهولة، قد يعاملونك باعتبارك أولوية ومن أهم الأشخاص في حياتهم ثم يحاولون تجاهلك في لحظة تالية، وهذا يجعل من الصعب عليك تلبية مطالبهم أوفهم ما يحلو لهم وما يكرهون.

ويمكنك التعرف على الشخصيات متقلبة المزاج من خلال التعرف على السمات التي تحكم أبراجهم الفلكية، وفقا لتقرير منشور على موقع pinkvilla.

برج الجوزاء

يمتلك مولود برج الجوزاء بطبيعته شخصيتين متناقضتين، ونتيجة تعدد جوانب شخصيته يتقلب مزاجه بسرعة شديدة، بين نقيضين، قد تجده في قمة السعادة وفجأة يسيطر عليه حالة من الهدوء والصمت وربما الحزن دون سابق إنذار.

برج القوس

مولود برج القوس أيضا من الشخصيات متقلبة المزاج التي يصعب معرفة ما يريدون، أحيانا تجدهم في قمة السعادة وبعدها مباشرة في حالة حزن، ربما يحب شيء الأن ويكرهه تماما بعد لحظات، وهو ما يصعب على من حوله مهمة فهمه أو التعامل معه.



يمتلك مولود برج السرطان حساسية مفرطة، فهو شخص تتحكم فيه عواطفه بشكل كبير، لذلك قد يتحول مزاجه فجأة بسبب كلمة أو جملة غير مقصودة. برج السرطانيمتلك مولود برج السرطان حساسية مفرطة، فهو شخص تتحكم فيه عواطفه بشكل كبير، لذلك قد يتحول مزاجه فجأة بسبب كلمة أو جملة غير مقصودة.

برج الحوت



مولود الحوت هو شخص حالم ومشوش أيضا، الحوت، قد يحبك من كل قلبه في لحظة ما، وفي اليوم التالي، قد ينتهي به الأمر بإخبارك أنه غير متأكد من مشاعره، أو أنه بحاجة إلى وقت، لا يعني ذلك أنه خائن، ولكن غالبًا ما يخاف من الالتزامات وبالتالي لا يلتزم أبدًا تجاه شخص، ويفضل السعي دائما نحو الأفضل.

برج العذراء

يفضل مولود برج العذراء عدم الإفصاح بمشاعره لأنه يعرف أنه متقلب ولا يريد فعل أو قول أي شيء في خضم لحظة ما، يشعر بالندم عليها لاحقا.