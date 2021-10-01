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إثيوبيا تعرض أقدم هيكل عظمي بإكسبو 2020

Lebanon 24
01-10-2021 | 05:00
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يحتفي جناح إثيوبيا في إكسبو 2020 دبي بفصل هام من تاريخ البشرية، بعرض نسخة مطابقة لأقدم هيكل عظمي للبشر تسمى "لوسي".


يعرف الهيكل العظمي "لوسي"، الذي يقدر عمره بـ 3.2 مليون عام، محليا باسم "دنكنش" وتعني "أنت رائع" باللغة الأمهرية، وقد أعاد هذا الاكتشاف في شمال شرق إثيوبيا عام 1974 كتابة تاريخ تطور الإنسان، وأكسب الدولة سمعتها بصفتها "مهدا للبشرية".

نجحت إثيوبيا، عبر تاريخها الثري، في الحفاظ على أصالتها، وثقافتها، وقيمها، وسيبرز جناحها في إكسبو 2020  هذه الصفات المميزة طوال فترة انعقاد الحدث الدولي على مدار 182 يوما.


يبدأ زوار جناح إثيوبيا جولتهم، مثل البشر الأوائل، في كهف خافت الإضاءة، ثم يتنقلون عبر تاريخ البلد أثناء حقبة ما قبل التاريخ، وينتهي بهم المطاف في مصنع حديث يبرز إنجازات البلد المعاصرة في مجال الصناعة.
وتمثل نسخة "لوسي" المطابقة إضافة مذهلة لمجموعة المعالم الثقافية التي تعتزم الدول المشاركة، البالغ عددها 191 دولة، عرضها أثناء فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي.

وتضم المعالم الأخرى التي لا تُفوّت نسخة رائعة طبق الأصل ثلاثية الأبعاد لمنحوتة "ديفيد" لمايكل أنجلو في جناح إيطاليا، وقد أُنتجت باستخدام واحدة من أكبر الطابعات الثلاثية الأبعاد في العالم، وتمثل القطعة المعروضة بنفس حجمها الأصلي واحدة من أكثر النسخ مطابقة على الإطلاق للمنحوتة الفنية الأصلية المصنوعة من الرخام في القرن السادس عشر.

كما يتسنى للزوار أيضا مشاهدة عرض حي مباشر لصنع جسر الإنكا القديم في جناح بيرو، وصفحات رقمية لمخطوطات تمبكتو القديمة في جناح مالي، بينما يعرض الجناح السوري نسخة طبق الأصل من أبجدية أوغاريت، التي يعتقد أنها الأبجدية الأولى في التاريخ، حيث يرجع تاريخها إلى عام 1400 قبل الميلاد.
المصدر: سكاي نيوز
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