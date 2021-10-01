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حريق كاد يلتهم الحيوانات

Lebanon 24
01-10-2021 | 10:00
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نشب حريق ضخم بمنطقة البراجيل شمالي الجيزة ضمن نطاق القاهرة الكبرى في مصر.

ووفقا لشهود عيان تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، فقد نشب الحريق في منطقة الزرائب الشهيرة بتربية الحيوانات، والتهمت النيران مساحات شاسعة من المنطقة.

وتقع المنطقة على الطريق الدائري وقرب محور 26 يوليو الواصل بين القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بأكثر من 10 سيارات إطفاء للتعامل مع الحريق الذي تواصل حتى فجر الجمعة.

ولم يتم الإبلاغ عن ثمة إصابات بشرية في الحريق، فيما تم إخطار النيابة العامة للتحقيق من أجل كشف ملابساته.
 
(سكاينيوز)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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