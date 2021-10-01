منوعات

معابر مشاة ثلاثية الأبعاد... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
01-10-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-870083-637686921336183715.jpg
Doc-P-870083-637686921336183715.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت مدينة آرهوس الدنماركية تجربة تطبيق "معابر ثلاثية الأبعاد" بغية إجبار سائقي السيارات وراكبي الدراجات على التريث والسماح للمشاة بالعبور.

والمعابر الجديدة عبارة عن أوهام بصرية صممت في شوارع المدينة، بإضافة ظلال رمادية إلى العلامات البيضاء الأربعة لتبدو العلامات وكأنها تحوم على ارتفاع بضعة سنتيمترات فوق الأرض.

وقالت ريكي سميد ويندينغ، مديرة المشروع، أن الهدف من المبادرة هو جعل السائقين وراكبي الدراجات أكثر حرصا بوجود مشاة يرغبون بعبور الشوارع، لذا ابتكرت هذه المساحات والرسوم لضمان الأمان، بحسب موقع "الدنمارك بالعربي".
 
(سبوتنك)
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-10-01
15:10 | 2021-10-01
14:38 | 2021-10-01
14:33 | 2021-10-01
14:17 | 2021-10-01
14:00 | 2021-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website