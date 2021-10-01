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حيوان مضحك... ما القصة؟

Lebanon 24
01-10-2021 | 14:00
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نشرت قناة متخصصة في عالم الحيوان مشهدا ملفتا سجلته عدسات الكاميرات في محمية طبيعية لحيوان قد يعتبره البعض "مضحكا" بسبب شكله الكروي عند النظر إلى وجهه بشكل مباشر، لكن الحقيقة مختلفة بكل ما تعنية الكلمة من معنى.

ويعتقد الكثيرون أن حيوان فرس النهر الضخم ذو الشكل الجميل والمضحك إلى حد ما، بسبب سمنته الكروية وفمه الجميل الكبير، أنه حيوان ضعيف ولا يستطيع الدفاع عن نفسه، لكن الحقيقة، عكس ذلك تماما.

ونشرت قناة "Latest Sightings" المتخصصة بعالم الحيوان على قناتها في "يوتيوب"، مجموعة مشاهد وثقتاها عدسة الكاميرات في المحمية لمجموعة صراعات دخلها فرس النهر مع أعتى الحيوانات المفترسة التي "حطم عرشها" بكل بساطة.

ويظهر في الفيديو مجموعة هجمات نفذها فرس النهر هجم فيها على مجموعات من الضباع وسيارات الجيب (الدفع الرباعي) ووحيد القرن وحتى الأسود والفهود والتماسيح والجواميس وغيرها، واستطاع في أغلب المعارك إثبات جدارته بفتحة فمه الهائلة.
 
(سبوتنك)
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
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