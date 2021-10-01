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طائرة ركاب ضربتها صاعقة أثناء رحلتها... وفيديو يُوثق الحادثة المرعبة!

Lebanon 24
01-10-2021 | 16:00
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سجل ركاب طائرة روسية نفذت رحلة من يكاترينبورغ إلى سوتشي لحظة ضرب صاعقة طائرتهم، مما تسبب باضطرابات قوية وحالة من الذعر بين المسافرين.

ونفذت الطائرة هبوطا اضطراريا في مدينة كراسنودار قرب سوتشي بعد هذا الحادث.

المصدر: روسيا اليوم
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ركاب

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