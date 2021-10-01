28
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
جاء من إسبانيا لقضاء عطلته... فأبرحوه ضربا لانه مثلي!
Lebanon 24
01-10-2021
|
09:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرض شاب مغربي "مثلي" بالقنيطرة في المغرب للاعتداء، بعد قدومه من إسبانيا للمملكة لقضاء العطلة الصيفية، وأصيب بجروح وصفت بالخطيرة في مناطق مختلفة من جسمه، مما أثار غضب العديد من الجهات.
وأثارت الحادثة جدلا كبير في المملكة ليطفو إلى السطح مجددا النقاش حول الفصول القانونية المجرمة للحق في الاختيار في الفضاءات الخاصة، وخاصة الفصل المجرم للعلاقات الجنسية بين المثليين.
ونددت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية "مالي" بـ"الاعتداء المصاب برهاب المثلية"، قائلة إن المعتدى عليه، إسماعيل، مقيم بإسبانيا وكان في زيارة عائلية إلى مدينة القنيطرة.
وأضافت الحركة: "لقد كان ضحية فخ من طرف مجموعة من الشباب الذين ضربوه بعنف كبير، بسبب توجهه الجنسي".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
خبير اقتصادي يفجّر مفاجأة عن سعر الليرة.. متى سيتحسّن أمام الدولار؟
Lebanon 24
خبير اقتصادي يفجّر مفاجأة عن سعر الليرة.. متى سيتحسّن أمام الدولار؟
02:58 | 2021-10-01
01/10/2021 02:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة في محطة تلفزيونية.. اعتصام وتوقف عن العمل ومرجعيات تتدخل
Lebanon 24
بلبلة في محطة تلفزيونية.. اعتصام وتوقف عن العمل ومرجعيات تتدخل
01:15 | 2021-10-01
01/10/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس.. الدولار يرتفع من جديد وهذه تسعيرته
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس.. الدولار يرتفع من جديد وهذه تسعيرته
02:50 | 2021-10-01
01/10/2021 02:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض
13:36 | 2021-09-30
30/09/2021 01:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي الأبراج الأكثر أنانية؟
Lebanon 24
ما هي الأبراج الأكثر أنانية؟
00:00 | 2021-10-01
01/10/2021 12:00:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:35 | 2021-10-01
قطعوا أشجارا معمرة في سهل قب الياس
10:08 | 2021-10-01
أطلقت النار على طفليها لـ"إرسالهما إلى الجنة"!
10:00 | 2021-10-01
حريق كاد يلتهم الحيوانات
08:59 | 2021-10-01
سكبت على جارها البنزين وأشعلته عند مدخل البناية!
08:00 | 2021-10-01
رجل يشترك مع الشرطة التركية في البحث عن نفسه دون أن يدري
05:00 | 2021-10-01
إثيوبيا تعرض أقدم هيكل عظمي بإكسبو 2020
فيديو
شاكيرا تتعرض لهجوم من قبل خنزيرين بريين في برشلونة.. كانت برفقة إبنها (فيديو)
Lebanon 24
شاكيرا تتعرض لهجوم من قبل خنزيرين بريين في برشلونة.. كانت برفقة إبنها (فيديو)
10:12 | 2021-09-30
01/10/2021 18:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
دريد لحام يثير الجدل عبر مواقع التواصل: أخاف من المخابرات أكثر من الله! (فيديو)
Lebanon 24
دريد لحام يثير الجدل عبر مواقع التواصل: أخاف من المخابرات أكثر من الله! (فيديو)
06:22 | 2021-09-30
01/10/2021 18:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في المكلس.. هجوم بالسواطير على ملهى ليلي وحالة هلع بين الساهرين (فيديو)
Lebanon 24
في المكلس.. هجوم بالسواطير على ملهى ليلي وحالة هلع بين الساهرين (فيديو)
00:11 | 2021-09-30
01/10/2021 18:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact