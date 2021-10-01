جاء من إسبانيا لقضاء عطلته... فأبرحوه ضربا لانه مثلي!

تعرض شاب مغربي "مثلي" بالقنيطرة في المغرب للاعتداء، بعد قدومه من إسبانيا للمملكة لقضاء العطلة الصيفية، وأصيب بجروح وصفت بالخطيرة في مناطق مختلفة من جسمه، مما أثار غضب العديد من الجهات.وأثارت الحادثة جدلا كبير في المملكة ليطفو إلى السطح مجددا النقاش حول الفصول القانونية المجرمة للحق في الاختيار في الفضاءات الخاصة، وخاصة الفصل المجرم للعلاقات الجنسية بين المثليين.ونددت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية "مالي" بـ"الاعتداء المصاب برهاب المثلية"، قائلة إن المعتدى عليه، إسماعيل، مقيم بإسبانيا وكان في زيارة عائلية إلى مدينة القنيطرة.وأضافت الحركة: "لقد كان ضحية فخ من طرف مجموعة من الشباب الذين ضربوه بعنف كبير، بسبب توجهه الجنسي".