قطعوا أشجارا معمرة في سهل قب الياس

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"بتاريخ 27-9-2021، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام أشخاص على متن آلية "فان" بقطع أشجار معمرة في سهل بلدة قب الياس.وعلى الفور، قامت دورية من المفرزة بالتوجه إلى المحلة المذكورة وعملت على توقيفهم، وهم كل من: ع أ. (مواليد عام 1967، لبناني ) مطلوب للقضاء بموجب 3 خلاصات أحكام، ومذكرة إلقاء قبض بجرم تجارة مخدرات، م. أ. (مواليد عام 1960، لبناني الجنسية)، ع. أ. (مواليد عام 1983، لبناني الجنسية)، وم. ح. (مواليد عام 1979، سوري الجنسية) مطلوب للقضاء بموجب قرار جزائي.بتفتيشهم والآلية، تم ضبط منشارين يعملان على البنزين، إضافة إلى "الفان" المستخدم. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".