رصدته الكاميرات وهو يتحرش بطفل...وكلمات تقشعر لها الأبدان

رصدت كاميرات المراقبة في أحد شوارع الهانوفيل بالعجمي بمحافظة الإسكندرية في مصر، موقفًا يتحرش فيه شاب بطفل، أثار ضجة كبيرة في البلاد.

يسرد الأب، المهندس أحمد بيومي، كواليس ما حدث مع طفله، في يوم 15 أيلول، مؤكدًا أنه طلب منه الذهاب لإحضار الإفطار، إلا أن وجه طفله بعد عودته كان يحمل الكثير من مشاعر الخوف والقلق: "وشه أصفر وبيترعش ومخضوض، وبيقولي الراجل جري بعد ما عمل كده".وقال الطفل: "وأنا راجع البيت واحد مشي ورايا، سألني على عنوان قولتله معرفش واتفاجئت بيه طالع ورايا البيت".وتابع: "فضل يحسس على جسمي ومكتفني كأن حركتي مشلولة ويقولي تعالى نطلع فوق، وايه العضلات دي كلها، أنت بتروح الجيم ولا عامل فورمة، أنت عضلاتك عاملة كدة ليه".

كلمات سردها الطفل على الأب، موضحًا أنه استطاع الإفلات منه، والضغط على زر الجرس، ليفر الأخير هاربًا قبل أن يفتح الأب الباب.وأشار والد الطفل الضحية، أنه قرر تفريغ الكاميرا، التي رصدت المتهم وهو يسير خلف طفله، ويلحقه داخل المنزل، مثلما سرد طفله تمامًا.وانتشر مقطع الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حتى تواصل مع والد الطفل أحد أولياء الأمور الذي تعرف على المتهم، وأكد له أن نجله تعرض للتحرش على يديه أيضًا، ولكن داخل السوبر ماركت.وبحسب ما ذكره الأب، نجحت قوات الأمن، في إلقاء القبض على الجاني، وهو سائق شاب في إحدى الشركات الخاصة، وحرر والد الضحية محضر ضده، بقسم الدخيلة، حمل رقم 13060/2021: "اتقبض عليه واستدعوا ابني، واتعرف عليه، وحكى اللي حصل، والمتهم مأنكرش ولا رد، وحاليا تم حبسه 4 أيام، ثم 15 يوم".