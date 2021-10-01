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الحيوانات في مصر...أصبح لديها تاكسي

Lebanon 24
01-10-2021 | 13:26
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استضاف برنامج ناس أونلاين الزوجين المصريين، بهاءالدين مجدي صالح وهبةالله عادل سليمان، اللذين أطلقا أول خدمة متخصصه بتوصيل الحيوانات الأليفه في مصر تحت اسم "أليفكم باكسي".

تحدث صاحبا المشروع عن الفكرة كونها فريدة في مصر، وانبثقت من معاناتهما في نقل حيواناتهما الأليفة في سيارة أجرة، لإيصالها إلى مراكز تدريبية أو عيادات بيطرية، حيث تم إطلاق المشروع نهاية عام 2020، بعد استطلاع أجرياه في مصر حول تقبل الناس لفكرة "تاكسي الحيوانات الأليفة".

وحول الخدمات التي يقدمانها، قالت هبة إنهما يعملان على تخصيص خدمات إضافية وتوسيع عملهما، وحاليًّا يعملان على تقديم خدمة التوصيل بالتاكسي من وإلى القاهرة وفي المحافظات القريبة، إضافة لخدمة "تمشية الكلب".

أما في ما يخص الأسعار، أضاف بهاء أنها مناسبة جدا ولجميع الفئات الاجتماعية.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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