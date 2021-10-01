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هدية لكل مواطن في هذا البلد يتمكن من إقناع صديقه بتلقي لقاح كورونا

Lebanon 24
01-10-2021 | 13:46
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يمكن للمواطنين السويسريين الذين يقنعون آخرين بتلقي لقاح كورونا، الحصول على وجبة مجانية في مطعم أو تذاكر في دار سينما هدية من الدولة، بموجب خطة تستهدف زيادة معدل التطعيم بالبلاد.
 
وشهدت سويسرا عدة احتجاجات مناهضة للتطعيم، ولم يحصل 42 بالمئة من سكانها البالغ عددهم 8.7 مليون نسمة على جرعات تطعيم كاملة بعد وهي نسبة مرتفعة نسبيا وفقا للمعايير الأوروبية.

وقال وزير الصحة آلان برسيه، في مؤتمر صحفي في برن، وهو يعلن ما وصفها بخطة تحفيزية غير عادية: "معدل التطعيم لا يزال منخفضًا جدًّا وهذا يعني أننا لا يمكننا إنهاء إجراءات الحد من تفشي المرض".

وبموجب المبادرة، التي تبلغ تكلفتها 150 مليون فرنك سويسري، سيطلب من كل شخص حصل على التطعيم حديثًا ترشيح شخص آخر يمكن إقناعه بتلقي التطعيم وحينها سيحول إلى رصيده 50 فرنكًا يمكن أن يدفعها نقدًا في مطعم أو دار سينما.

وقالت الحكومة إنها تعتزم أيضًا إعلان أسبوع وطني لتلقي التطعيمات من خلال توفير 170 مركزًا متنقلًا لإعطاء اللقاحات.
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