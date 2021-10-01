"خلافات جيران" تنتهي بذبح طفل من قبل ربة منزل

جريمة بشعة شهدت أحداثها إحدى قرى محافظة أسيوط في مصر، بعد أن أنهت ربة منزل حياة طفل ذبحًا بالسكين، انتقامًا من والده بسبب خلافات بينهما.وبحسب مصدر أمني تحدث إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الأجهزة الأمنية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا من أحد المزارعين، يفيد بعثوره على جثة حفيده البالغ من العمر 10 سنوات، ملقاة في أرض زراعية خلف مسكنه، وبها عدد من الطعنات في أنحاء متفرقة من جسده وتمزق بالبطن.وأشار المصدر إلى أنه من خلال تكثيف التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، ربة منزل مقيمة بذات القرية.وأشارت التحريات أن مشادة كلامية وقعت بين المتهمة ووالد المجني عليه، تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها والد المجني عليه، بالتعدي عليها بالسب أمام أهالي القرية.