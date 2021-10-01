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منوعات
بطة تعيش في لحية رجل... (فيديو)
Lebanon 24
01-10-2021
|
14:38
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اتخذت بطة صغيرة من لحية طويلة لرجل ضخم، منزلا وعشا لها، حيث تأخذ، في كل مرة ينام فيها مالكها ذو اللحية المكتظة، قيلولة داخل الشعر الكثيف وتنام بعمق شديد "لا ينقصها سوى سرير" صغير كما في أفلام الكرتون.
وصورت هذه الظاهرة الغريبة شابة أميركية بعد أن أخبرها خطيبها بأن البطة الصغيرة التي فقست حديثًا تفضل العيش والنوم داخل شعرات لحيته.
وبحسب التعليق المرفق على الفيديو المنشور في "يوتيوب"، فقد صورت الشابة خطيبها جايسون عندما أخذ قيلولة في وقت الظهيرة، حيث دخلت البطة الصغيرة في اللحية لأخذ قيلولتها أيضًا في نفس التوقيت، وغطت بنوم عميق مع الرجل.
وقامت خطيبة جايسون، التي على ما يبدو، شعرت ببعض الغيرة من البطة الصغيرة، وتدخلت على الفور وصورت البطة وأزعجتها في وقت قيلولتها الجميل، وأدخلت يدها بداخل لحية الرجل الكثيفة وانتشلت البطة ووثقت "لحظات الخيانة والحب" وشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلقت الفتاة مازحة على هذه المشاهد: "خطيبي قام بتفقيس بطة من نوع كايوغا، هو الوحيد (في العالم) الذي فعل ذلك، أطلقنا عليها اسم الجندي، قال لي إنها تفضل العيش في لحيته، لم أصدقه حتى شاهدت هذا".
المصدر:
سبوتنيك
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