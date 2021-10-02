4 أبراج ستعيش السعادة والحظ في شهر تشرين الأول!

نتوق إلى السلام والوعد بالسعادة، ونقضي حياتنا في السعي لتحقيق ذلك. البعض يحصل عليه، وبالنسبة للآخرين، فإن البحث لا يؤتي ثماره أبداً. ولكن إذا تعلمنا أي شيء من علم الفلك، فهناك علامات أبراج لا يمكن أن تكون سعيدة، بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتها؛ إنه فقط في طبيعتهم. الشهر الجديد هو دائماً عتبة الأمل. ولحسن الحظ، تؤثر المواسم الفلكية الـ 12 على الجميع بشكل مختلف، لذا فإنّ شهر تشرين الأول سيكون أفضل شهر لأربع علامات أبراج.

إليكم أكثر الأبراج حظاً في شهر تشرين الأول 2021.

برج الجوزاء

تحفز الشمس البيت الخامس والذي هو بيت الإحتفالات بالإضافة الى البيت السادس الذي يتمحور حول العناية بالتفاصيل.. وعليه البرج هذا سيجد ما يشغله طوال الشهر. وهذا ما سيجعله سعيداً لأنّ الجوزاء من الأبراج التي تحب تنظيم الحفلات والمناسبات والإختلاط بالآخرين. والأهم من كل هذا هو أنه طوال الشهر ولإنخراطه بالتنظيم والتواصل مع الآخرين كل العيون ستكون عليه.. وهذا ما سيضاعف سعادته. مع بداية موسم العقرب، الجوزاء سينشغل بأمور اخرى ولن يجد الوقت للقيام بما كان يقوم به خلال النصف الاول من الشهر. ولكن الخبر الجيد هنا هو أنه وبسبب تواجد فينوس وعطارد الى جانب الجوزاء فإن كل شيء سيسير لصالحه، حتى الأمور الروتينية اليومية ستعود عليه بنتائج مذهلة. في الثالث عشر القمر المكتمل في الحمل سيحفز البيت الثالث والذي هو بيت التواصل، وهذا يناسب البرج هذا تماماً فكما هو معروف الجوزاء من الأبراج التي تعول كثيراً على التواصل والتي تحتاج اليه في حياتها.

برج السرطان

رغم أن السرطان لا يحب موسم الميزان لكن العام هذا سيكون مختلفاً وذلك لأنه ومنذ الثالث من الشهر الحالي عطارد دخل العقرب وفي الثامن فينوس دخل البرج نفسه ما يعني أن البيت الخامس للسرطان تم تحفيزه والذي هو بيت الإثارة والإغراء والرومانسية والإبداع والشغف، والأفضل من كل هذا معدلات ثقة السرطان بنفسه ستكون مرتفعة جداً. هناك فرص عديدة للدخول في علاقات رومانسية للسرطان الأعزب والمرتبط سيختبر أفضل فترة ممكنة. ولكن المرتبط عليه الحذر وذلك لأنّ بلوتو سيحفز البيت السادس والذي هو بيت العلاقات المباشرة بين شخصين وعليه سيكون هناك بعض الأمور التي يجب التعامل معها وحلها. يفضل خلال الشهر هذا أن يضع السرطان الحدود بشكل واضح وألا يقبل الرفض كإجابة إذ أنه هنا ضرورة لتبرير سبب الرفض. في المقابل وبدءاً من الثالث عشر القمر سيظهر في الحمل ما سيؤثر وبشكل إيجابي على الحياة المهنية الخاصة بالسرطان.

برج الميزان

الإحتفالات بأعياد الميلاد للذين ينتمون الى الميزان ستستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر الحالي وعليه هناك مشاعر إيجابية تفرض نفسها. ولكن الطاقة هذا العام لا تشبه طاقات الأعوام السابقة وذلك لأنّ دخول بلوتو لبرج العقرب مع بداية الشهر جعل طاقة البرج هذا تتداخل مع طاقة العقرب. ولكن لحسن حظ الميزان طاقة العقرب ستحفز البيت الثاني والذي هو بيت المال والمتعة ما يعني أنّ الإنغماس في الملذات والقيام بما يحب الميزان القيام به سيجعل الفترة هذه حافلة بالسعادة والراحة. العلاقات تعني الكثير للبرج هذا وفي حال غابت عن باله خلال مرحلة الإستمتاع والمرح فسيتم تذكيره بها في الثالث عشر مع ظهور القمر المكتمل في الحمل. في تلك الفترة سيتم تحفيز البيت السابع والذي هو بيت الشراكات، وبشكل عام التأثير إيجابي للغاية لان الفترة تلك ستجلب الكثير من الوضوح للعلاقات.

برج العقرب

سيبدأ الذين ينتمون الى برج العقرب بالإحتفال بأعياد ميلادهم إبتداءاً من الثالث والعشرين من الشهر الحالي. الشهر الفائت كان غريباً على العقرب إذ ان الشمس وطوال الشهر حفزت البيت الثاني عشر ما جعله ينعزل ويبتعد عن الآخرين. ولكن الفترة تلك إنتهت فعطارد دخل العقرب في الثالث من الشهر الحالي ثم فينوس في الثامن منه ولاحقاً الشمس ستدخله في الثالث والعشرين. حركة الكواكب هذه ستؤثر وبشكل إيجابي على مختلف مجالات حياة البرج هذا. سيكون هناك الكثير من الشغف والرومانسية كما أن ثقته بنفسه ستكون في أعلى مستوياتها وهذه الثقة ستصبح أضعافاً مضاعفة مع دخول تموضع بلوتو المباشر خلال الشهر هذا أيضاً. يمكن للعقرب تنفس الصعداء وذلك لأن الشهر هذا يحمل له كل الحظ وكل السعادة والكثير من الحب والشغف وطبعاً النجاحات التي عمل جاهداً من أجل تحقيقها.