طبيبة شهيرة ترقص بفستان أحمر ضيق مباشرة على الهواء.. والنقابة تعاقبها! (فيديو)

تم تداول أنباء عن ان نقابة الأطباء في تركيا أحالت طبيبة شهيرة في جراحة القلب والشرايين تدعى "بانو كتشكبولات" للتحقيق وإحالة ملفها إلى لجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بسبب رقصها على الهواء مباشرة.

وانتشر فيديو رقص الطبيبة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وجاء في التعليقات بأن الطبيبة قد حلت ضيفة على إحدى البرامج التلفزيونية الذي تقدمه الفنانة سيدا سايان ورقصت على واحدة من الأغنيات خلال المقابلة.

لكن نقابة الأطباء قررت معاقبتها وقد يتم منعها من ممارسة مهنة الطب مجددًا بسبب رقصها.