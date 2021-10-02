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طبيبة شهيرة ترقص بفستان أحمر ضيق مباشرة على الهواء.. والنقابة تعاقبها! (فيديو)

Lebanon 24
02-10-2021 | 02:00
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تم تداول أنباء عن ان نقابة الأطباء في تركيا أحالت طبيبة شهيرة في جراحة القلب والشرايين تدعى "بانو كتشكبولات" للتحقيق وإحالة ملفها إلى لجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بسبب رقصها على الهواء مباشرة.

 

وانتشر فيديو رقص الطبيبة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وجاء في التعليقات بأن الطبيبة قد حلت ضيفة على إحدى البرامج التلفزيونية الذي تقدمه الفنانة سيدا سايان ورقصت على واحدة من الأغنيات خلال المقابلة.

 

A post shared by Elie Hanna | إيلي حنا (@fashionpolice_fp)


 

لكن نقابة الأطباء قررت معاقبتها وقد يتم منعها من ممارسة مهنة الطب مجددًا بسبب رقصها.

المصدر: فوشيا
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