على مواليد 3 أبراج انتظار عام 2022 ليشعروا بالانفراج.. هل أنت من بينهم؟

أحوال مواليد بعض الأبراج لن تتغير في القريب العاجل، فمن الممكن ألا تبدأ أزماتهم بالانفراج إلا بحلول العام 2022. وهو ما تشير إليه حركة الفلك.

وفي هذا السياق، يمكن التحدث عن مواليد 3 أبراج.

الثور

من الممكن أن تشهد حياة مولود الثور حالة من الركود التام في الأشهر المقبلة. وقد لا تعرف أيامه الكثير من التغيير وخصوصاً على المستويين المهني والمادي. ولهذا يتعين عليه ان يتحلى بالصبر من دون أن يتوقف عن بذل الجهود اللازمة من أجل تحقيق التقدم الموعود.

الجوزاء

لا تعرف حياة برج الجوزاء أي انقلاب منذ سنوات. ويبدو أن هذه الحالة قد لا تتغير إلا بحلول العام الجديد. فقد تفتح أمامه بعض الأبواب على المستوى المادي أو الاجتماعي. وقد تساعده بعض اللقاءات غير المتوقعة على الانتقال من ضفة إلى أخرى وعلى القيام ببعض الإنجازات.

الدلو

من الممكن أن تبدأ التحولات في حياة مولود الدلو وخصوصاً على المستوى المادي. فقد تتاح له مع بداية العام المقبل فرصة للسفر أو التغيير على الصعيد المهني. وقد يتمكن من الخروج من حالة المراوحة غير المجدية التي يعيشها منذ سنوات. إذاً عليه مواصلة المثابرة مع الحفاظ على نظرة متفائلة إلى المست