هذه الأبراج ستكون الأسوأ حظًا عام 2022.. هل أنت من بينها؟

أكد خبراء الأبراج أن العام 2022 سيكون أفضل من عامي 2020 و2021 لكن ليست على كافة الأصعدة والابراج الأقل حظاً 2022 برج العقرب، برج الثور، برج الأسد وبرج الدلو.

برج العقرب

صفات برج العقرب أنه شخص موزون وهاديء، وهو شخص طموح يسعى لتحقيق أهدافه بقوة، وفي المقابل يتميز بحاسيته وعاطفته المفرطة.

صاحب برج العقرب يفضل الكتمان والغموض إلى حد كبير، ولكنه صادق ومخلص، ويتميز بشخصيته القوية وعنيد للغاية، وإذا كنت من مواليد الفترة ما بين 23 تشرين الأول و21 تشرين الثاني، فأنت تنتمي لبرج العقرب، وهو أحد الأبراج المائية، ويحكمه كوكبا بلوتو والمريخ، واللون الذي يعبّر عنه هو الأحمر.

برج الثور

من صفات برج الثور هو صاحب شخصية قوية، ولديه صبر طويل، ولا يسهل إحباطه أو إصابته باليأس.

صاحب برج الثور يسعى دائماً لتحقيق أهدافه، ويثابر من أجلها لفترات طويلة، حيث يحب عمله ويخلص له بشدة، حيث يميل صاحب برج الثور للدقة في تنفيذ أعماله، ويتقن المهمات التي يكلف بها، شخصية برج الثور لديه ثقة في قدراته ومجتهد ليحصل على أفضل النتائج.

برج الثور من الأبراج السماوية وهو البرج الثاني، وتمر الشمس في برجه من تاريخ 21 نيسان إلى تاريخ 21 أيار.

برج الأسد

صفات برج الأسد من ناحية نقاط القوة لديه أنه دافىء، لديه روح النكتة، مبدع، عاطفي، سخي، أما بالنسبة لنقاط ضعفة الغطرسة، العناد، عدم المرونة، التفكير بذاته كثيرًا، الكسل.

ومن اهم صفات برج الأسد أنه لبق، قوي الشخصية، قوي البنية، مفتول العضلات، أما شخصية برج الأسد أن يكون محبوباً، الاحتفالات، قضاء وقتاً ممتعاً مع الأصدقاء، الأشياء الباهظة الثمن، الألوان الزاهية.

الأسد هو ملك الغاب، ولكن الحقيقة انّ مواليد برج الاسد يتمتعون حقيقة بسمات هذا الحيوان الشرس. فهم يسعون إلى أن يكونوا دائماً في مركز قيادي ويعتلون اعلى العروش مهما كان الثمن الذي يجب ان يدفعوه.

يمتاز مولود الأسد بشخصيته القوية وحبه للظهور والعظمة، إنه الأسد بكل معنى الكلمة، الملك في غابة الحيوانات. إنه إنسان طموح وشجاع ومهيمن، قوي الإرادة ومستقل، واثق من نفسه ومن قدراته بحيث لا يعرف كلمة شك أبداً.

شخصية برج الأسد ريادي بطبيعته، سواء في دعم الآخرين أو الثورة عليهم. يكشف عن فاعلية مذهلة حين يتبوأ مناصب القيادة، خصوصاً أنه إنسان غير معقد، يعرف تماماً ما يريده.

صاحب برج الأسد يدرك جيداً كيفية استخدام طاقاته وإبداعاته لبلوغ أهدافه، ويكون واثقاً دائماً من قدرته على تحقيق كل ما يصبو إليه. يملك مولود الأسد طموحاً كبيراً يجعله متفوقاً على الآخرين، ويساعده عناده القوي وقدرته على التوجه مباشرة إلى قلب المشكلة على أن يكون محط إعجاب الجميع ومرجعاً أساسياً بالنسبة إليهم.

برج الدلو

صفات برج الدلو يتميّزون بالانطوائية مما يمنحهم مظهر البرود والانزواء ولكنهم يسعون في داخلهم إلى التّواصل مع الآخرين، والشخص الذي يولد تحت مسمّى برج الدلو هو شخص محب للحريّة ومتعلّق جداً باستقلاليته.

شخصية برج الدلو أيضاً شخصيّة سخيّة لأنه يحب تقديم الإفادة و الخدمات إلى الآخرين وهو أيضاً إنسان مميّز جداً و يستقي سعادته من راحة الآخرين، وبعض المشاهير مواليد برج الدلو هم: جول فيرن، وجاك برفير، وفيل كولينز، وروزفلت، والعنصر التعريفي للدلو هو الهواء، وألوانه المفضلة: هي الأخضر، والبنفسجي، والنيلي.

برج الدلو هم الشخصيات المولودة من 20 يناير إلى 19 فبراير، وهو قبل الأخير في دائرة الأبراج، برج الدلو يمثل الأمل و الأحلام، والدّلو شخص ذكي ولكن أيضاً مثالي.

من صفات برج الدلو بأنه شخص عاشق للسفر لأنه يحب التغيير والتّجارب الجديدة.

ميّزته الرئيسيّة هي قدرته الفكريّة العميقة و لكن مواليد هذا البرج يتميّزون بالعصبيّة الشديدة و أعصابهم مشدودة في غالب الأحيان.

اهم صفات برج الدلو أيضاً أنه سريع الإنفعال ويمكن أن تكون ردود الفعل لديه غير متوقعة وأحياناً عنيدة جداً.

شخص الدلو عندما يكون مقتنعاً بأنّه على حق، لا يمكن لأحد أن يجعله يغيّر رأيه.

صاحب برج الدلو شخص غير متسامح للغاية.