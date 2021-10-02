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بين زحمة السيارات... هبطت هذه الطائرة

Lebanon 24
02-10-2021 | 14:00
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وثق مقطع فيديو لحظة هبوط اضطراري لطائرة صغيرة الحجم على طريق مزدحم في ولاية ميشيغان الأميركية.

واضطرت الطائرة التي كان على متنها رجلان، للهبوط على طريق سريع، بسبب مشكلات فنية بها.

وحذرت الشرطة بعد الإبلاغ عن هبوط الطائرة، السيارات من تجنب المرور في الطريق الذي شهد الحادثة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشار بيان صدر عن الشرطة إلى أن عملية الهبوط لم تتسبب بأي إصابات أو حوادث.
 
(سكاينيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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