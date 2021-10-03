"مهمة عطارد" ترسل أول صورة للكوكب الأصغر في المجموعة الشمسية

The first images from this morning’s #MercuryFlyby are out 👇 https://t.co/IBsyycZJ30 — ESA (@esa) October 2, 2021

وسيقضي المسبارين عاما في جمع البيانات لمساعدة العلماء على فهم الكوكب الصغير بشكل أفضل، مثل تحديد العمليات التي تتكشف على سطحه ومجاله المغناطيسي، حيث تساهم هذه المعلومات في الكشف عن أصل وتطور أقرب كوكب إلى الشمس.



وتم إطلاق المهمة المشتركة بين وكالة الفضاء الأوروبية والوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء الجوي عام 2018.



وحلقت المركبة الفضائية مرة واحدة فوق الأرض ومرتين فوق كوكب الزهرة في رحلتها إلى كوكب عطارد، الذي يعرف أنه أصغر كواكب المجموعة الشمسية وأقربه إليها.



وتمت تسمية البعثة على اسم العالم الإيطالي جوزيبي "بيبي" كولومبو.



وينسب إلى كولومبو مساهمته بتطوير "مناورة مساعدة الجاذبية" التي استخدمتها ناسا في المسبار مارينر 10 لأول مرة عندما طار إلى عطارد عام 1974.