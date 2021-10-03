"مهمة عطارد" ترسل أول صورة للكوكب الأصغر في المجموعة الشمسية

سجلت مركبة فضائية أوروبية يابانية مشتركة، أول لمحة لكوكب عطارد، وهي تمر بالقرب منه أثناء قيامها بمهمة لإيصال مسبارين إلى المدار بحلول عام 2025.
وقامت مهمة بيبي كولومبو (BepiColombo) بأول رحلة من ست رحلات للكوكب، الجمعة، باستخدام جاذبية الكوكب لإبطاء نفسها ذاتيا.
وبعد التحليق بسرعة بالقرب من عطارد على ارتفاعات تقل عن 200 كيلومتر، التقطت المركبة الفضائية صورة منخفضة الدقة بالأبيض والأسود، عبر إحدى كاميرات المراقبة الخاصة بها قبل أن تنطلق مرة أخرى.
وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن الصورة التي تم التقاطها تظهر نصف الكرة الشمالي لعطارد، وكذلك فوهة "ليرمونتوف" البركانية، التي يبلغ قطرها 166 كيلومترا.