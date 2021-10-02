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مصرع سبعة أشخاص من عائلة واحدة... سقطت سيارتهم في نهر!

Lebanon 24
02-10-2021 | 23:32
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قالت الشرطة الباكستانية إن عائلة مكونة من سبعة أفراد، بينهم طفلان، لقيت حتفها عندما سقطت سيارتهم في نهر، وسط هطول أمطار غزيرة في ضواحي العاصمة الباكستانية، صباح السبت.

وقال الضابط علي رضا، إن الأسرة كانت عائدة إلى المنزل بعد حضور حفل زفاف في قرية مجاورة.

وأضاف أن "السائق فشل على ما يبدو في إدراك أنه كان يقود سيارته خارج الطريق وسقطت السيارة في الماء بعد اصطدامها بسياج على جسر صغير يمتد على النهر".

وتابع رضا أن "السيارة غرقت في مياه النهر ولم يرها الناس إلا في الصباح عندما انحسرت المياه، والضحايا هم أربع نساء وطفلان ورجل واحد".

وجعلت الأمطار الموسمية الأخيرة في معظم أنحاء باكستان بعض الطرق خطرة. وتفتقر العديد من طرق البلاد إلى لافتات السلامة، ويتجاهل سائقو السيارات إلى حد كبير قواعد السلامة.
المصدر: روسيا اليوم
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