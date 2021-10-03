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العريس قتل العروس!

Lebanon 24
03-10-2021 | 00:13
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نجحت السلطات المصرية في كشف لغز جريمة مقتل عروس القليوبية وضبط القاتل، وتبين بأن عريسها وراء الجريمة، بسبب إرغامه على الزواج منها.

وكشف مصدر أمني تفاصيل الحادث المروع، حيث قال إن قسم شرطة قليوب التابع لمحافظة القليوبية، تلقى إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة ربة منزل مقيمة في دائرة القسم، وبها عدة طعنات وما قرره والد المجني عليها أنه حال قيامه بالاحتفال بحنة كريمته "المجني عليها " أمام مسكنه ورد لها اتصال هاتفي على إثر ذلك قامت بالخروج من مسكنهما وعقب تأخرها قام بالبحث عنها وعثر عليها داخل قطعة أرض فضاء وبها عدة إصابات وتبين عدم تواجد هاتفها المحمول، فقام بنقلها للمستشفى لمحاولة إسعافها إلا أنها توفيت.

وأضاف المصدر أنه تم تشكيل فريق من قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية، والتي أسفرت جهوده علي أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمة المجني عليها "زوجها" عامل.

وأشار المصدر أنه تم استهدافه وتمكنت القوات من ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه عقد قرانه على المجني عليها على غير رغبته إرضاءً لوالديه لارتباطه عاطفياً بإحدى الفتيات، فعقد العزم على التخلص من المجني عليها.

وقال المتهم أثناء التحقيقات أنه قام باستدراجها لمحل العثور وتعدي عليها بسلاح أبيض "سكين " وعقب تأكده من مفارقتها للحياة قام بالاستيلاء علي هاتفها المحمول ولاذ بالهرب وعاد لمسكن المجني عليها مرة أخري حتي اكتشف ذويها عدم تواجدها فقاموا بالبحث عنها إلي أن عثروا عليها فقام بنقلها للمستشفى حتي يبعد عنه الشك وأرشد عن الأداة المستخدمة فـي الواقعة والهاتف المحمول المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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