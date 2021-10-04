هذه الأبراج ستشهد تغييرات جذرية في الأيام المقبلة.. هل أنت من بينها؟

ابتداءً من 23 أيلول الماضي حل موسم الميزان، حيث ستخرج الشمس من برج العذراء إلى برج الميزان، إيذاناً ببداية موسم فلكي جديد. خلال موسم الميزان، تحتاج بعض الأبراج إلى إيجاد بعض التوازن وإلى تغيير الأمور من خلال التركيز بشكل أكبر على مسؤولياتها اليومية. تتأثر الأبراج بشكل عام ولكن وبغض النظر عن حجم التأثر فإنّ الجميع يمكنه الإستفادة من طاقة الحب والسلام والتوازن، ولكن هناك فئة محددة من الأبراج مقبلة على تغييرات جذرية في المجالات العاطفية والمالية والإجتماعية.

إليكم الأبراج الأكثر تأثراً بموسم الميزان:

برج الحمل

كونه البرج الأول فهو عادة يُركّز وبشكل دائم على حاجاته الخاصة وعلى كل الأمور التي من شأنها أن تمنحه الراحة، ولكن خلال موسم الميزان فإن الإهتمام سيتم توجيهه نحو الخارج، أي الآخرين وليس نحو الذات. سيكون هناك سعي من أجل تكوين شراكات جديدة سواء على الصعيد المهني أو العاطفي. ويمكن للحمل الإستفادة من دبلوماسية الميزان من أجل تحقيق الشراكات هذه التي يسعى إليها.

برج السرطان

السرطان من الأبراج التي تحب إمضاء وقتها في المنزل مع العائلة والأصدقاء ومع الشريك. وهذا ما كان يقوم به البرج هذا مؤخراً وهو حالياً في حالة من السعادة المطلقة. وبما أن الميزان من الأبراج التي تتمحور طاقتها حول الشراكات والعلاقات الإجتماعية فإن السرطان سيجد نفسه وسط بيئة يحبها ويعشقها وتجلب له الراحة. الإستفادة من طاقة الميزان الإجتماعية ستتم وفق شروط السرطان، فهو سيكون إجتماعياً ولكنه سيكون كذلك في منزله حيث سيحرص على دعوة من يحب وعلى القيام بالكثير من الجلسات مع العائلة ومع من يحب. خلال موسم الميزان السرطان سيكون في حالة من الراحة النفسية المطلقة وذلك لانه سيكون ضمن بيئة تناسبه تماماً.

برج الميزان

عيد ميلاد سعيد للذين ينتمون الى برج الميزان.. انه موسمكم وأنتم نجوم هذه الفترة. خلال الفترة المقبلة الميزان سيحيط نفسه بكل ما هو جميل وسيستمتع بذلك لانه يحب الإستمتاع بكل ما هو فاخر وجميل. الأسابيع القادمة مثالية كي يتوقف الميزان عن القلق حول ما يظنه الآخر به، فلقد حان الوقت كي يتصرف البرج هذا على سجيته من دون قلقه حول آراء الآخرين ومن دون الإعتذار الدائم لقيامه بهذا الأمر أو ذاك. كن على سجيتك أيها الميزان وتخلص من التوتر الدائم المرتبط بشعورك بأنه عليك مراعاة مشاعر هذا أو ذاك.

برج الجدي

الفترة المقبلة هامة جداً على الصعيد المهني، فالجدي مقبل على مرحلة فيها الكثير من التغييرات والحظ الجيد. لقد حان الوقت كي يسطع نجم الجدي وكي يتم الإحتفال بنجاحاته وإنجازاته. سيكون هناك الكثير من الفرص على الصعيد المهني لدرجة أن الجدي لن يعرف أي عليه الإستفادة منها. ولكن لا داع للقلق فالبرج هذا يعرف كي يستغل الفرص التي تناسبه تماماً. إنها فترة إيجابية للغاية وأنت تستحق ذلك أيها الجدي لانك عملت بجدية وجهد وحان الوقت كي تقطف الثمار.