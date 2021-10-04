أبراج شكلها القاسي لا يعبر عن شخصيتها الحنونة.. من هي؟

تلتقون بهم فتظنون بأنهم من الفئة القاسية التي لا تشعر بأي عاطفة تذكر وبالكاد تتأثر بأي حدث في حياتها.يخيل إليكم بأنهم يملكون يملكون القوة الكافية من أجل تجاوز أي مصاعب تواجههم في حياتهم من دون أن يرف لهم جفن.

للوهلة الأولى يبدون وكأنهم لا يقهرون وبأنه يملكون قوة نادرة جداً لا يمكن لاي شخص إمتلاكها ولكن وبعد التعرف إليهم عن كثب تكتشفون بانهم يملكون شخصيات حنونة والكثير من الأحاسيس والمشاعر وحتى أن البعض منهم سريع العطب بشكل يفوق الوصف.

فمن هي الابراج التي تنتمي الى هذه الفئة؟

الحمل

أي شخص ينتمي الى برج الحمل يتم تصنيفه بشكل تلقائي في خانة الأشخاص الذين يملكون شخصية قاسية.. وذلك لان البرج هذا يملك شخصية يمكنها في الواقع أن تخيف أي شخص كان كما يمكنها ان تترك إنطباعات بانه من النوع الذي لا يكترث لاي شخص اخر بإستثناء نفسه. في الواقع الطاقة التي نشعر بها عند اللقاء مع شخص ينتمي الى برج الحمل هي ثقة كبيرة بالنفس ولكنها في الوقت عينه رسالة واضحة بأن هناك اكثر مما تراه العين.

الحمل عنيد وفخور جداً بنفسه ولكنه ليس قاسياً على الإطلاق. أي شخص يعرف برج الحمل جيداً يدرك بانه يملك جانباً حنوناً جداً وسريع العطب.

هو يملك الكثير من المشاعر ولكن لا يسمح لتلك المشاعر بأن تجعله من الاشخاص العاطفيين بل يحولها الى دعم مطلق لمن يحب، دعم قد يكون قاسياً ولكنه اصدق تعبير ممكن عن مشاعر الحمل.

الأسد

الأسد يبدو وكأنه من اكثر الأشخاص قساوة على الإطلاق، وحتى ان البعض قد يعتبره من الشخصيات التي لا ترحم. ولكن خلف ذلك القناع من القساوة قلب من ذهب والكثير الكثير من اللين. المشكلة هي ان التصرفات المتعجرفة التي يعتمدها الاسد كأسلوب حياة هي مجرد عيب لا اكثر.. ولكنه لا يحدد هويته كشخص على الإطلاق.

الاسد من اكثر الابراج كرماً وحباً ولكنه يخفي كل مشاعره تلك في مكان بعيد ولا يظهره الا لقلة قليلة يكترث هو شخصياً لها.

الأسد أيضاً وخلافاً لتلك الثقة المطلقة بالنفس التي يحاول خداع الجميع بها يعاني من مشاعر إنعدام الآمان وبالتالي كلمة واحدة جارحة يمكنها ان تترك الكثير من الضرر.. ولكنه وخلافاً لباقي الابراج لا يظهر تأثره أو ضعفه.

العذراء

العذراء من الابراج التي تتمحور حياتها حول العمل وتبتعد وبشكل كلي عن المرح.

ان كان هناك برج يجسد الشخصيات القاسية من الخارج والحنونة من الداخل بشكل كلي فان البرج هذا سيكون العذراء.

البرج هذا غالباً ما يضع المعايير العالية جداً لنفسه وللاخرين في كل مجالات الحياة المهنية والاجتماعية والغرامية.. وحين لا يتمكن هذا من الإرتقاء الى معاييره غير الواقعية فهو يضيف طبقة إضافية من القساوة الى القناع الذي يختبئ خلفه.

ولكن هذا لا يعني ان لطافة وطيبة القلب باتت مدفونة في مكان عميق جداً يصعب الوصول اليها، على العكس هو موجودة على السطح طوال الوقت وكل ما يتطلبه الامر هو قليل من التفهم وكثير من الثقة وستجدون انفسكم تلمسون الشخصية اللطيفة للغاية لبرج العذراء.

العقرب

الأمر مع العقرب انه من الابراج الواضح مباشرةً، من لا يعرفه جيداً لا يحبه ولا يستلطفه ويعتبر بأن قاس شكلاً ومضموناً وبالتالي لا يحاول التقرب منه أو التعرف إليه لانه وبكل بساطة لا يريد ذلك لانه يخاف من هكذا نوعية من الشخصيات.

في المقابل الذين يعرفونه يدركون بان العقرب يجمع بين الامرين، فهو ليس قاسياً تماماً وليس سريع العطب أيضاً. هو في مكان ما وسطي ولكن وبما ان الشكل الخارجي يجعل الاخرين يظنون بانه عديم القلب فان ما يخفيه قد يفاجئ البعض.

حسية العقرب تجعله يكشف بين حين واخر عن شخصية لا يألفها حتى من يعرفونه جيداً.. الشخصية اللطيفة الحساسة التي تشعر وبحدة بالغة بكل ما يحصل من حولها.

القوس

القوس من الابراج التي تبدو للاخرين وكأنها لا تكترث لأي شيء على الإطلاق وذلك بسبب حبها الكبير للمغامرة وعشقها للمرح. ولكن في الواقع البرج هذا يملك الكثير من العاطفة وطيبة القلب وحتى انه سريع للعطب بشكل كبير جداً.

القوس يملك طيبة قلب لعلها الاكبر بين الابراج كلها وعليه فهو يتأثر بشكل كبير بكل ما يحدث حوله. مشكلة القوس هو طبعه الذي لا يكترث لشيء وعليه فهو يبدو للاخرين وكأن إهتماماته كلها تنحصر في خانة واحدة وباتجاه واحد الا وهو المرح والمغامرات وكل ما يتعلق به.