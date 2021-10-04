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"سببه ليس واضحا".. حادث سير يودي بحياة صاحب رسوم كاريكاتورية للنبي محمد

Lebanon 24
04-10-2021 | 02:00
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توفي الأحد في حادث سير رسام الكاريكاتور السويدي لارش فيلكس، الذي عاش تحت حماية الشرطة منذ عام 2007، إثر تلقيه تهديدات بالقتل لتناوله النبي محمد في رسوم كاريكاتورية ساخرة.

وقتل الرسام البالغ من العمر 75 عاما مع رجلي شرطة كانا برفقته، بعد اصطدام سياراتهم مع شاحنة، وفق ما أكدت الشرطة السويدية لوكالة فرانس برس.

وقال متحدث باسم الشرطة لفرانس برس "يتم التحقيق بالحادث مثل أي حادث سير آخر. لكن لأن الأمر يتعلق أيضا بمقتل شرطيين، تم تكليف قسم خاص في مكتب المدعي العام بهذا التحقيق".

ووقع الحادث بالقرب من بلدة ماركاريد الصغيرة عندما اصطدمت السيارة التي كان فيلكس يستقلها بشاحنة، حيث اشتعلت النار بالمركبتين، لكن تم إنقاذ سائق الشاحنة الذي يخضع الآن للعلاج في المستشفى، وفق الشرطة.

وأشار بيان للشرطة إلى أن "سبب الحادث ليس واضحا".

وقالت رئيسة الشرطة الإقليمية كارينا بيرسون "الشخص الذي كنا نقدم له الحماية توفي مع اثنين من رجال الشرطة في هذه المأساة الحزينة التي لا يمكن تصورها".

وخضع فيلكس لحماية الشرطة منذ أن أثار أحد رسومه الكاريكاتورية للرسول محمد عام 2007 غضب المسلمين.

وعرض تنظيم القاعدة 100 ألف دولار جائزة لمن يقتل فيلكس، وفقا لفرانس برس.

كما تسببت رسومه بتوترات دبلوماسية للسويد، حيث عمد رئيس وزراء السويد حينها فردريك راينفلدت إلى لقاء سفراء دول إسلامية لتخفيف التوتر.

وعام 2015 نجا فيلكس من حادث إطلاق نار خلال مؤتمر في كوبنهاغن أسفر عن مقتل مخرج دنماركي.
المصدر: الحرة
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