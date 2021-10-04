على مواليد 4 أبراج الاستعداد للفرح المنتظر في تشرين الأول.. هل أنت من بينهم؟

من المهم ان ينتظر مواليد بعض الابراج حلول شهر تشرين الأول. والسبب انه يمكن ان يحمل اليهم بعض اشارات الفرح واسبابه. وقد يرتبط هذا بنجاح مهني او بربح مادي غير متوقع او ربما بتغيير مهم على المستوى العاطفي او بانقلاب في العلاقات الاجتماعية او غير ذلك. وكل ما على مواليد هذه الابراج فعله هو التحلي بالصبر واستغلال الفرص المؤاتية وتعلم الدروس من الاخطاء التي تم ارتكابها في اوقات سابقة.

على مواليد 4 ابراج اذاً انتظار الفرص والمناسبات التي يمكن ان تأتي اليهم بالاخبار السارة على مختلف مستويات حياتهم.

الحمل

من الممكن ان يواصل مولود برج الحمل السير على طريق النجاح والتفوق والتغيير الكبير وخصوصاً على المستويين المهني والمادي. ومن المهم ان يعيش لحظات النجاح من دون قلق وان يتمكن من الاستفادة من العلاقات الجيدة التي سيتاح له تكوينها في هذه المرحلة. كذلك عليه ان يحرص على تجنب الهفوات التي ارتكبها في اوقات سابقة. ومن الضروري الا يدخل في المنافسة التي لا تودي به الا الى الخسارة. فتجاهل المضايقات افضل خيار.

الجوزاء

عاش مولود الجوزاء في السنوات الماضية حالة من الركود والاستقرار السلبي. ومن الممكن ان يشكل شهر تشرين الأول 2021 بالنسبة اليه نقطة انطلاق في اتجاه التغيير الكبير. فقد يتمكن من تحقيق بعض الاهداف المؤجلة ومن البدء بتنفيذ بعض الخطط التي لم يكن تطبيقها ممكناً قبل الآن. كذلك قد تتوفر له بعض العوامل التي تبعد عنه المؤثرات السلبية وتمكنه من وضع الخطط البناءة والمفيدة والتي يمكن تطبيقها قريباً بسهولة ومن دون تعقيدات. اذاً حان وقت الجد بالنسبة اليه.

الميزان

يعتبر هذا المولود من اكثر مواليد الابراج سعياً الى تحقيق طموحاته واحلامه. ولهذا فهو لم يشعر في السنوات الاخيرة الماضية بالرضى عن واقعه رغم انه حقق الكثير من الانجازات. لكن قد يمكنه شهر اكتوبر من الانقلاب على ذاته ومن تغيير طريقة تفكيره. فقد يصبح اكثر تفاؤلاً واندفاعاً وقدرة على تحقيق التغيير الكبير في حياته. وقد يبدأ السير على طريق الحصول على درجة علمية جديدة. ومن الممكن ان تفتح امامه المزيد من الفرص المهنية وان يحقق الربح المادي الاضافي. وقد يصل الى مرحلة الاحساس بالفرح الذي لم يختبره منذ مدة طويلة.

القوس

يشعر مولود القوس بالاحباط في المرحلة الراهنة. فهو يرى ان الواقع لا يناسب قدراته وانه يستحق اكثر مما هو عليه في المرحلة الحالية. لكن عليه ان يهدأ لأن شهر اكتوبر قد يعده بمفاجأة سارة. فقد يتمكن من اجتياز عقبة ما او من الانتقال من ضفة الى ضفة اخرى في حياته او من التفوق في احد المجالات. كذلك قد يعترف المحيطون به بالجهود التي بذلها والتي لم تظهر في سنوات سابقة. ولهذا من الممكن ان يحصل على بعض المكافآت. ولهذا يعد من مواليد الابراج الذين يعدهم شهر تشرين الأول بفرح منتظر.