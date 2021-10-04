هذه الأبراج ينتظرها الزواج.. توقعات ماغي فرح لشهر تشرين الاول عاطفيًا

ماذا يخبىء الفلك من تطورات وإيجابيات لكل برج من الأبراج، وماذا ينتظرالأبراج في شهر تشرين الأول 2021 من أحداث مهمة وتوقعات عامة على الصعيد العاطفي؟.

نشر موقع "الجميلة" التوقعات المهنية والحظوظ التي سترافق الأبراج وفقاً لتوقعات خبيرة الأبراج وعالمة الفلك ماغي فرح.

تبدأ بنشاطات لابأس بها ومهمة وتكون علاقتك جيدة مع بعض الأبناء بعد فترة من الخلافات. لا تتورط بأي شيء، ولا تسمع بعض الآراء والوشوشات والمجادلات وكن نزيهاً وواضحاً وشفافاً وارفض أي تعدي على أحد. وكن صبوراً جداً ولا تعلق أهمية على كل ما يقال لك. وسع دائرة إجتماعياتك فقد تجد شيئاً ينال إعجابك جداً في الفترة هذه.قد يطل عليك حدث بنصيحة أو يحمل لك خبراً يكون له تأثير على مسار الأيام القادمة. يعاود كوكب بلوتون سيره وهو كوكب الحب بالنسبة لك، وهذا يلقي الضوء على قضية عاطفية عانت من بعض الغموض والمصاعب في السابق، لكن وضع فينوس مع بلوتون يشير إلى علاقات عابرة قد تنشأ في هذه الأثناء من دون أن تأخذ طابع الجدية.تحمل لك بداية الأسبوع هذا، لقاء عاطفي عذب أو قد تخيم الرومانسية على حياتك الشخصية. راهن على لقاءات ومفاوضات ونقاشات قد تقدم عليها، لأنّ الأفلاك تحمي علاقاتك كما تحميك، لكنك تخضع أنت في هذه الأثناء لتأثيرات فلكية متناقضة، وقد يصعب عليك إتخاذ القرار أو الحكم على بعض الأمور.لا شك أن الوضع العاطفي يكون دقيق جداً في الفترة هذه، لكن رغم التشنجات يحمل لك الفلك بعض الآمال.تختلف مع الحبيب، أو تثار قضية تعيد خلط الأوراق من أو يوم من الأسبوع هذا حتى آخره، لكن المعاكسة الفلكية تكون شديدة جداً وتحاصرك بمشاكل لا بد من معالجتها بسرعة قبل أن تتفاقم. حاول تأجيل أي لقاء عاطفي إلى بداية الأسبوع الثاني من الشهر هذا.تمارس سحرك الكبير وتأثر بجاذبيتك الأطراف. وتكون الأيام هذه جيدة لك وقد تتلقى خلالها مفاجأة جميلة أو هدية لم تكن في الحسبان. تناقش أمراً ضرورياً وتلتقي مع وجوه جديدة وتلاقي بعض الناس في خدمتك يحاولون مساعدتك بطريقة إستثنائية أو يتوددون إليك بإعجاب ومحبة.تكون الفترة هذه واعدة جدا، وتجعلك الافلاك ملك الساحة، ومتألقا ونجما. قد تقدم على موعد خاص جدا وتحتفل بمناسبة سعيدة.قد يكون فينوس عندما يدخل إلى القوس أفضل في منزلك الثاني، وقد يتحدث عن زواج غني أو عن لقاء مع شخص لديه مقومات كثيرة وقدرات مهمة أو ربما أنت تبحث عن الشخص هذا ويكون لديك علاقة خاصة معه.تواجه بعض التعقيدات المحتملة مع الزوج او الحبيب. تضطر إلى إنهاء إشكال بقلب الطاولة أو الإنسحاب وهذا محتمل جداً، وتكون الأيام هذه صعبة جداً ودقيقة. يدخل فينوس إلى برجك وتحتفل بوضع عاطفي جيد وتنفتح على أمور جيدة وتتخلص من بعض المشاكل العاطفية.تجد إندفاع عاطفي من المحيط، وتفرح بتواطىء معك أو محاولة لمساعدتك في تخطي بعض الإشكالات. الفترة هذه، جيدة وتحمل لك تشجيعاً، لكن الأهم هو أن تبقى منصبط، ولا تخشى أي مستجدات ليست لصالحك. تتاح لك فرصة للتعبير عن أفكارك وعن نواياك. ويناديك الحب في الأسبوع المقبل.مطلوب منك التروي على الصعيد الشخصي لأنه قد تحاسب على أمر أو تطالب بشيء. إنتبه على هاتفك، وحاذر من بعض الصور والأسرار المحفوظة في جوالك.تبتسم لك الأفلاك جداً، وتتوصل لإنفراجات ولتفاهم كان صعباً جداً في بداية الأسبوع. تترك أثراً لدى فئات كانت تعترض طريقك.