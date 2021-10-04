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منوعات
اليكم ما تفعله طليقة أغنى رجل في العالم
Lebanon 24
04-10-2021
|
12:00
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انتشرت صور للمغنية الكندية غرايمز، طليقة أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، وهي تجلس على الرصيف في أحد شوارع لوس أنجلوس وتقرأ كتابا لكارل ماركس.
ورصدت عدسات الباباراتزي غرايمز، التي انفصلت مؤخرا عن مؤسس شركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ200 مليار دولار، يوم الجمعة في وسط مدينة لوس أنجلوس وهي تتصفح كتاب "البيان الشيوعي" المناهض للرأسمالية، في أول ظهور علني لها منذ إعلان الانفصال.
ويظهر مقطع فيديو نجمة البوب وهي تقلب بمرح صفحات المجلد المعقد، كما لو كانت تتصفح أحدث إصدار من "Reader’s Digest".
وتأتي الصور بعد أقل من أسبوع من إعلان ماسك كأغنى رجل، وهو مركز غالبا ما يتنافس عليه مع جيف بيزوس مؤسس شركة "أمازون".
ومن الواضح أن غرايمز ليس غريبة عن الشيوعية، فقد حيرت متابعيها في "تيك توك" في يونيو، عندما اعتبرت أن الذكاء الاصطناعي هو "أسرع طريق للشيوعية".
يذكر أن علاقة ماسك وغرايمز واسمها الحقيقي كلير إليس بوشيه، بدأت عام 2018، ولهما ابن اسمه X Æ A-Xii، ولد في مايو العام الماضي.
وسبق لماسك وتزوج قبل لقائه غرايمز، الكاتبة الكندية جوستين ويلسون، والممثلة البريطانية تالولاه رايلي.
(العربية)
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