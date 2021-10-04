الحمل

تتعرض لخيبة أمل من زميل كنت تثق به جداً، لكنك لا تلبث أن تقع في مشكلة مع محيطك

الثور

يوم جيد يجعلك تهتم بشأن مهني يتطب منك الحكمة والروية واتخاذ القرارات المناسبة، وتظهر عن براعة في الإقناع

الجوزاء

تسمح لك الظروف بتحديد خياراتك وإعادة النظر في بعض الاتجاهات، وقد تتوصل إلى تسوية مالية

السرطان

تبرع إذا كنت تعمل في مجال الكتابة والتأليف والصحافة والنشر، عليك بالحذر الدائم والدرس المتأني لكل خطوة

الأسد

تاثيرات جيدة تسيطر على هذا اليوم الذي يشير الى اتصال مهم تجريه وعلاقت مناسبة تستفيد منها، وتلاقي الدعم من قبل فئات قادرة أو من قبل زملاء

العذراء

يوم مالي بامتياز يتحدث عن عملية استثمار أو بيع أو شراء، أو عن قرار تتخذه في هذا الإطار

الميزان

القمر المكتمل في برج الحمل يضعك أمام خيار كبير يتعلق بشأن مالي أو مهني، وتفكر في استثمار وتدرس كل الإمكانات المتاحة

العقرب

يبتسم لك القدر ويكون مزاجك هادئاً، وتلاقي الدعم من قِبَل زميل يساعدك في تنفيذ أفكارك لأنه الوحيد الذي يفهمك

القوس

القمر المكتمل في برج الحمل يجعلك تسوي مشكلة عالقة، أو يجعلك ترى الأمور على حقيقتها وبوضوحن ويأتيك الحظ زائراً بصورة فجائية

الجدي

القمر ويجعلك تعاني ثغرات في حياتك المهنية، وقد تشير الكواكب إلى هبوط اضطراري بعد أن حلقت بأحلامك بعيداً

الدلو

القمر المكتمل في برج الحمل يشير إلى مشروع تقدمه وإنتاج مهم تبرع فيه وترويج فكرة أو مبدأ أو نظرية أو عمل إبداعي

الحوت

القمر المكتمل في برج الحمل يتحدث عن عملية بيع أو شراء، وعن بعض التردد أو الخوف من خسارة في عملية مالية