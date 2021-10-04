منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
04-10-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-871319-637690100348855435.jpg
Doc-P-871319-637690100348855435.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحمل
 تتعرض لخيبة أمل من زميل كنت تثق به جداً، لكنك لا تلبث أن تقع في مشكلة مع محيطك
الثور
يوم جيد يجعلك تهتم بشأن مهني يتطب منك الحكمة والروية واتخاذ القرارات المناسبة، وتظهر عن براعة في الإقناع
الجوزاء
تسمح لك الظروف بتحديد خياراتك وإعادة النظر في بعض الاتجاهات، وقد تتوصل إلى تسوية مالية
السرطان
تبرع إذا كنت تعمل في مجال الكتابة والتأليف والصحافة والنشر، عليك بالحذر الدائم والدرس المتأني لكل خطوة
الأسد
تاثيرات جيدة تسيطر على هذا اليوم الذي يشير الى اتصال مهم تجريه وعلاقت مناسبة تستفيد منها، وتلاقي الدعم من قبل فئات قادرة أو من قبل زملاء
العذراء
يوم مالي بامتياز يتحدث عن عملية استثمار أو بيع أو شراء، أو عن قرار تتخذه في هذا الإطار
الميزان
القمر المكتمل في برج الحمل يضعك أمام خيار كبير يتعلق بشأن مالي أو مهني، وتفكر في استثمار وتدرس كل الإمكانات المتاحة
العقرب
يبتسم لك القدر ويكون مزاجك هادئاً، وتلاقي الدعم من قِبَل زميل يساعدك في تنفيذ أفكارك لأنه الوحيد الذي يفهمك
القوس
القمر المكتمل في برج الحمل يجعلك تسوي مشكلة عالقة، أو يجعلك ترى الأمور على حقيقتها وبوضوحن ويأتيك الحظ زائراً بصورة فجائية
الجدي
القمر ويجعلك تعاني ثغرات في حياتك المهنية، وقد تشير الكواكب إلى هبوط اضطراري بعد أن حلقت بأحلامك بعيداً
الدلو
القمر المكتمل في برج الحمل يشير إلى مشروع تقدمه وإنتاج مهم تبرع فيه وترويج فكرة أو مبدأ أو نظرية أو عمل إبداعي
الحوت
القمر المكتمل في برج الحمل يتحدث عن عملية بيع أو شراء، وعن بعض التردد أو الخوف من خسارة في عملية مالية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2021-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2021-10-05
16:00 | 2021-10-04
14:00 | 2021-10-04
12:00 | 2021-10-04
10:00 | 2021-10-04
09:10 | 2021-10-04
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website