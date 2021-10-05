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منوعات
دماغهم لا تنام.. مواليد 5 أبراج تعاني من التفكير المفرط فهل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
05-10-2021
|
08:00
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لا يستطيع الكثير منا تجنب الإفراط في التفكير، لكن هناك شخصيات تتسم بالعمق الشديد فهم مفكرون رائعون، قادرون على عقد المقارنات وتكوين آراء وتفضيلات قوية، لهم تفكير نقدي لكل ما حولهم، وهو ما يجعلهم قادرون على اتخاذ قرارات سليمة إلى حد كبير.
في هذا التقرير يمكن التعرف على الشخصيات التي تتسم بالتأني والتفكير العميق في كل خطوات حياتهم، حيث لا يمكنهم اتخاذ قرارات سريعة، فهل أنت من بينهم؟.
برج السرطان
يميل مواليد السرطان إلى الإفراط في التفكير في المشاعر والعواطف والمواقف وكيف سيؤثر ذلك عليهم وعلى الأشخاص المقربين منهم، من المعروف أنهم شخصيات حساسة للغاية، يميلون إلى ربط كل ما يحدث حولهم بمشاعرهم.
برج الميزان
مواليد برج الميزان يمكنهم قراءة عقول الناس بطريقة فعالة للغاية، قد يبدو الميزان لطيفًا وبريئًا من الخارج، لكنه ذكي جدًا ومتلاعب للحصول على ما يريد، وسوف يفكر بعمق في الموقف ثم يتصرف وفقًا لذلك.
برج العقرب
مولود برج العقرب شخص يفكر في الأشياء التي يجد الناس صعوبة في التفكير فيها، يقوم بتدريب نفسه على التفكير في أي مشكلة لحلها بكفاءة، أنه قادر على فهم واستيعاب الأشياء التي لا يستطيع الآخرون استيعابها، حيث يتمتع بقدر كبير من الذكاء.
برج الجدي
مولود برج الجدي يعمل بجدية لتسلق سلم النجاح، إنه شخص عملي ومتحمس ويركز على أهدافه من أجل تحقيق التميز، إلى جانب أنه يعمل ليلا نهارا دون توقف، وهو ما يجعلهم يقبلون على إجهاد عقولهم من أجل فهم أفضل للعالم.
برج الدلو
يتيح مولود برج الدلو لعقله التجول في عالم خيالي حيث يمكنه تجربة إبداعه، قد تبدو أفكاره غير واقعية لكنها منسوجة بشكل نقدي، إنه لا يخشى التفكير بعمق أكثر من اللازم والعثور على الحقائق حتى لو كانت غير سارة، لكن في هذا الأمر قد يكتشف شيئًا فريدًا.
المصدر: اليوم السابع
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