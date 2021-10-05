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أراد أن يفلت من العقاب...فرأى الحل بـ"القنبلة"

Lebanon 24
05-10-2021 | 13:45
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مرة جديدة تكون القنابل في سوريا وسيلة لحسم الخلاف، وهذه المرة في طرطوس أيضاً، لكن من دون أن تسفر عن ضحايا كما حدث في المحافظة في حادثتين سابقتين.
 
الحادثة الجديدة شهدتها محطة انطلاق الحافلات في المدينة: شاب يهدد أفراد الشرطة بقنبلة، وذلك حين حاولوا القبض عليه بعد شكوى من فتاة تعرض لها مع زميله.

ونقلت وكالة سانا عن رئيس قسم الشرطة في الكراجات فادي الياس أن فتاة اشتكت ضد شابين لاحقاها وأزعجاها، وحين حاول أفراد القسم إلقاء القبض عليهما، أشهر أحدهما قنبلة "وهدد بتفجيرها في الكراج"، وأشار الياس إلى أن أفراد الشرطة حاولوا استدراجهما إلى خارج الكراج، تلافياً لحدوث أي انفجار وسقوط ضحايا.

وخلال ذلك قام الشاب برمي القنبلة في الأراضي الزراعية المجاورة للكراج فيما تمكن الآخر من الفرار، حسب الوكالة.
المصدر: روسيا اليوم
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