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منوعات
بسبب "التدفئة"...سيدة مسنة تهدد بتفجير بناية
Lebanon 24
05-10-2021
|
14:02
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فتحت الشرطة في مدينة فورونيج الروسية قضية جنائية ضد مسنة من سكان منطقة ليبيتسك بعد أن صدر منها تهديد بتنفيذ هجوم إرهابي.
وأفادت وزارة الشؤون الداخلية المحلية بأن العجوز اتصلت بخدمات الطوارئ وقالت إنها سترتكب هجوماً إرهابياً إذا لم يتم تشغيل منظومة التدفئة العامة.
وقال بيان بهذا الشأن إن السيدة المسنة "أجرت مكالمة هاتفية مع هاتف الخدمات 112 وزعمت أنها زرعت عبوة ناسفة وهي مستعدة لتفجير مدخل البناية إذا لم يتم تشغيل التدفئة لها. وجرى إرسال خدمات الطوارئ إلى العنوان، وتم إجراء مسح للمبنى والمنطقة المحيطة به. ولم يتم العثور على متفجرات أو عبوات ناسفة".
وتبين للشرطة أن السيدة صاحبة التهديد تبلغ من العمر 61 عاماً وهي من أصحاب السوابق. وجرى احتجازها وفتح قضية جنائية بموجب مادة "الإبلاغ الكاذب العمدي عن عمل إرهابي".
وتنص عقوبة هذه المادة على السجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو العمل الإجباري لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
المصدر: روسيا اليوم
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