منوعات

700 مليون دولار.. إعلان رقم التذكرة الفائزة بـ"جائزة باوربول"

Lebanon 24
06-10-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-871741-637690996157709584.jpg
Doc-P-871741-637690996157709584.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فازت بطاقة بيعت في ولاية كاليفورنيا بجائزة باوربول الأميركية الكبرى التي تبلغ قيمتها 700 مليون دولار تقريبا لتنهي أطول فترة من السحب على الجائزة بدون فائز محدد.

والأرقام الفائزة هي 12 و22 و54 و66 و69 وباوربول 15. 

وقال بيان لـ"باوربول" إن الجائزة الكبرى التي سحبت أرقامها، يوم الإثنين، هي سابع أكبر جائزة في تاريخ اليانصيب في الولايات المتحدة.

وبيعت البطاقة الرابحة بمبلغ 699 ألفا و800 دولار في خليج مورو في كاليفورنيا، فيما لم تكشف "باوربول" عن اسم الفائز.

وسيكون بإمكان سعيد الحظ الاختيار بين الحصول على جائزة نقدية فورية بقيمة 495 مليون دولار أو 700 مليون دولار تُدفع على مدى 29 عاما.
 
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2021-10-06
04:00 | 2021-10-06
03:24 | 2021-10-06
03:00 | 2021-10-06
00:00 | 2021-10-06
23:00 | 2021-10-05
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website