هذه أكثر الأبراج قساوة.. احذروا منها

الشخصية القاسية تتّسم بالعناد الشديد والصلابة والقسوة تجاه الآخرين وتجاه الذات أحياناً، وإظهار التجاهل وعدم التعاطف، وإجبار الآخرين على الخضوع لها، كما تُحبّ الثّأر والانتقام، ولكن أحياناً من الممكن أن تصف إنساناً بالقسوة نتيجة تصرف ما خارج عن إرادته لكن هذه الصفة لا تشمل شخصيته ولا أسلوبه في الحياة.

أثبتت دراسات علم الفلك في تصنيف الشخصيات وتحليلها ودراستها، أنَّ هناك علاقة واضحة بين الأبراج وشخصيّة الأشخاص وبين ميولهم واتجاهاتهم، وبالتالي تكوين فكرة عامة عن الأنماط السلوكيّة التي تكون عليها طباعهم وتفاعلاتهم، ونظراً لأهمية هذا المجال وبحسب اتجاه الباحثين فيه، حدّد علماء الفلك 4 أبراج هم الأكثر قساوة.

برج الحمل

يمتلك برج الحمل شخصيّة متمرّدة، ولا يسمح لأحد أن يُخبره بكيفية تنفيذ الأمور، وتتملَّكه الأنانية ولا يفكّر سوى بنفسه في بعض الأحيان؛ بحيث يهتم بتنفيذ مهامه، وتحقيق أحلامه وأهدافه أكثر من أي شيء آخر.

يتعامل بقسوة مع من يقوم بخيانته وغدره، ولا يتقبلّ ذلك بسهولة، ويكون كلامه حاداً ومؤذياً وبعيداً عن اللباقة في بعض الأحيان.

يتصرف بعدوانيّة مع من يحاول تحدّيه والوقوف في وجهه، وينزعج منه بشدّة، ومقتنع بشكل تام بأنّه على حق دائماً، ولا يتساهل مع من يُعارض ذلك، كما أنَّه يستمتع بنقل الأخبار السيئة للآخرين.

برج الثور

يقتصر اهتمام برج الثور على المادّيات ويهمل الجوانب المعنويّة في حياته، ما يقوده إلى الغرق في العالم المادي.

يتصرّف بفظاظة كبيرة وقد يستخدم أسلوباً سيئاً في معاملة الآخرين غير مكترث بوقع هذا الأمر في نفوسهم، ولا يأبه بمشاعر الآخرين، ولا يعير الأشخاص أهمّيّة تُذكر، وهذا ما يجعل الكثير من الناس غاضبين منه في معظم الأحيان، وقد يرجع هذا إلى أن مواليد الثور ليسوا أشخاصاً حسّاسين أو عاطفيين، لذا فهم لا يستطيعون أن يلاحظوا ما إذا كانوا يسبّبون الأذى لمشاعر الناس، وحتّى إذا لاحظوا فهذا الأمر لا يعتبر ذا أهمية كبرى.

لا يكترث بمشاعر الآخرين حيث يجرحهم بكلامه وأفعاله في الغالب بسبب عدم اكتراثه لهم.

برج العقرب

يعتبر برج العقرب أنَّ علاقته مع أي شخص تعني أنَّه يمتلكه، ويميل للكتمان والمحافظة على خصوصياته، وعدم إخبار الآخرين حول أي شي يتعلّق به، ويُحب الهيمنة على المواقف والأشخاص.

يسعى للانتقام من أي شخص يؤذيه، ولا يستطيع مسامحة الأشخاص الذين أخطأوا بحقّه، بل ويسعى غالباً للانتقام منهم وأخذ حقّه كاملاً، وهذا يرجع إلى أنّه لا يستطيع العيش مع الألم الذي سُبّب له.

يحرص على الانتقام بأيّ طريقة كانت حتّى لو لزم الأمر أن يستخدم العنف فإنّه سيستخدمه من أجل الوصول إلى ما يريد، وقد يتحوّل أحياناً للعدائيّة الشديدة، وهذا يرجع إلى رغبته في الدفاع عن نفسه.

برج القوس

لا يُعتبر مولود القوس من الأشخاص العاطفيّين أو الذين يمتلكون حساسية عالية تجاه الأشخاص والأشياء، وهذا قد يكون مؤلماً للناس من حوله، ويقول ما يجول بخاطره مباشرةً دون التفكير به أو بعواقبه وتأثيره على الآخرين، ويميل ليكون انفعالي، ويقول كلاماً جارحاً ومؤذياً بعض الأحيان.

يتحوّل إلى شخص قاسي للغاية، وينفجر فجأة ودون سابق إنذار، ويعمد إلى قول أيّ شيء أو فعل أيّ أمر كان من أجل إزعاج الشخص المقصود، وهذا ما يجعل مواقفه السلبيّة لا تمحى بسهولة من الذاكرة، ولا يهتمّ كيف سيفهمه الآخرين أو كيف سيأخذون حديثه، ولا يفكّر فيما يريد قوله بل يقوله مباشرة.