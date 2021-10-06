بيع لوحات الأسطورة محمد علي بأضعاف السعر التقديري







وكانت اللوحة المسماة "ستينغ لايك بي" أو "ألسع كالنحلة"، التي رسمها محمد علي على ورقة عام 1978، أكثر الأعمال المطلوبة بين أكثر من 20 لوحة لبطل العالم السابق في الوزن الثقيل، عكست اهتمامه بالدين والعدالة الاجتماعية وبمسيرته كملاكم.



وكانت التقديرات التي سبقت عملية البيع تشير إلى سعر يتراوح بين 40 و60 ألف دولار، بحسب ما ذكرت رويترز.





وكُتبت على اللوحة عبارة "أحلق كالفراشة وألسع كالنحلة!" ويقولها ملاكم خسر أمام منافس رفع ذراعيه عاليا دلالة على انتصاره.



واشتهر بطل العالم للوزن الثقيل باستخدام هذه العبارة ليصف أسلوبه في الملاكمة. تم بيع لوحة رسمت بالقلم اللباد (الفلوماستر) عن رياضة الملاكمة رسمها أسطورة الملاكمة الراحل محمد علي، بأكثر من 425 ألف دولار في مزاد علني في نيويورك، أمس الثلاثاء، لأعماله الفنية غير المعروفة على نطاق واسع، والتي تجاوز بعضها عدة أضعاف التقديرات.وكانت اللوحة المسماة "ستينغ لايك بي" أو "ألسع كالنحلة"، التي رسمها محمد علي على ورقة عام 1978، أكثر الأعمال المطلوبة بين أكثر من 20 لوحة لبطل العالم السابق في الوزن الثقيل، عكست اهتمامه بالدين والعدالة الاجتماعية وبمسيرته كملاكم.وكانت التقديرات التي سبقت عملية البيع تشير إلى سعر يتراوح بين 40 و60 ألف دولار، بحسب ما ذكرت رويترز.وكُتبت على اللوحة عبارة "أحلق كالفراشة وألسع كالنحلة!" ويقولها ملاكم خسر أمام منافس رفع ذراعيه عاليا دلالة على انتصاره.واشتهر بطل العالم للوزن الثقيل باستخدام هذه العبارة ليصف أسلوبه في الملاكمة.

وذكرت دار بونهامز للمزادات أن 26 لوحة فنية من عمل محمد علي بيعت مقابل 945,524 دولارا إجمالا، أي أكثر من 3 أضعاف الحد الأدنى للتقديرات الأولية.



وقالت بونهامز إن لوحة "ألسع كالنحلة" (ستينغ لايك بي) اشتراها أحد جامعي تذكارات علي ويقيم في بريطانيا. ولم يتم تحديد المشترين الآخرين.



وشغف الملاكم محمد علي بالرسم لم يكن معروفا‭‭‭ ‬‬‬بشكل كبير، لكنه كان يحب الرسم كوسيلة للاسترخاء بعد المباريات أو التدريب.

وكانت بعض الأعمال المعروضة للبيع عبارة عن لوحات طبيعية تقليدية، بينما كان البعض الآخر عبارة عن رسوم شخصية تشبه الرسوم المتحركة.



وبيعت لوحة رسمها عام 1979 باللونين الأحمر والأبيض والأزرق على قماش وكتب عليها "أحبك يا أميركا" بمبلغ 150 ألف دولار، بينما بيع رسم خطه علي في عام 1967 يقارن فيه بين الإسلام والمسيحية بمبلغ 24 ألف دولار.



يشار إلى أن بطل العالم السابق للوزن الثقيل كان قد أعلن اعتناق الإسلام في عام 1964 عقب فوزه باللقب لأول مرة وذلك عندما كان يحمل اسم كاسيوس كلاي.

وتوفي أسطورة الملاكمة عام 2016 عن عمر ناهز 74 عاما بعد صراع طويل مع مرض باركنسون، أو الشلل الرعاش.



وجاءت لوحات ورسومات علي المعروضة في المزاد من مجموعة يمتلكها رودني هيلتون براون الذي عمل مع علي في أعماله الفنية.