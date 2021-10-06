من هي الأبراج الأكثر حظاً في شهر تشرين الأول 2021 ؟ إليكم توقعات ماغي فرح

من هي الابراج الأكثر حظاً في شهر تشرين الأول 2021 على الصعيد العاطفي؟ ومن سيجد الحب ويقترب من الارتباط ويتصالح مع نفسه ومع الآخرين، وما هي أهم اللحظات الرومانسية والعاطفية التي ستصادف الأبراج؟

إليكم التوقعات العاطفية والحظوظ التي سترافق الأبراج وفقاً لتوقعات الإعلامية وخبيرة الأبراج ماغي فرح.

برج الحمل

تلاحق هدف معين خارج محيطك الإعتيادي. قد تتاح لك فرص جيدة لإثبات قدراتك، وتأخذ قرارات مصيرية في الوقت هذا. ولحسن الحظ تجد دعماً من الأصدقاء والميط العائلي الذي يسامحك على بعض الأخطاء التي ارتكبتها. القمر المكتمل في برجك يوم 20 يُحدِث مربع مع بلوتون ومواجهة مع کوکب مارس، يعني أنك تدخل فترة من النقاشات والصراعات الحادة وضرورة الإلتزام بوعوده عليك الإيفاء بها. لكن هذا لا يعني أن الشهر لا يحمل فترات جيدة وأياماً حلوة من العشق والشغف والإنجازات والمفاجآت التي تقلب الأوضاع لمصلحتك. تدعم الأفلاك حياتك الزوجية التي تبدو مرضية جداً. قد يقع العازبون في الغرام في النصف الأول ويجد المرتبطون منهم حلول لمشاكل عاطفية متكررة. المهم هو الصبر والتأني في اتخاذ القرارات دون الإنجرار إلى قلب الطاولة عند أول إنفعال. يحتار بعض مواليد الحمل امام خيار لا بد منه ويلجأون إلى إستشارة المحيط لإتخاذ القرار هذا.

برج الثور

يعود بلوتون للسير بشكل مباشر بعد أشهر من التراجع، وهذا من شأنه إعادة الصواب لبعض المقربين. قد تسترجع علاقة كانت مهددة، لكن الحديث عن الزواج قد يكون مستبعد الآن ولو أن الفترة زاهرة بالإجتماعيات واللقاءات وبالغزل حتى. إلّا أن العلاقات العابرة قد تكون محتملة أكثر في الشهر هذا. قد يعيش بعض مواليد الثور خوف من المجهول أو تراجع عن علاقة ما أو تحفظ إزاء شيءجديد، وربما يسود سوء التفاهم بين علاقات المرتبطين والمتزوجين. في الأجواء إستياء وعدم تقبل بعض الأوضاع وربما تشدد غزاء بعض التنازلات. تتغير أمور كثيرة، وقد تفرض شروطاً على الشريك تسبب في إزعاجه. حاذر من تفاقم الأمور خاصةً في الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر هذا.

برج الجوزاء

يدخل فينوس إلى مواجهة برجك بتاریخ 8 ويستقر فيه حتى آخر الشهر، ما قد يولد بعض البلبلة ويفتح الباب أمام نقاش دقیق أو يتحدث عن علاقة غرامية قد تثير بعض المشاكل، أو ربما تتحدث الأفلاك عن علاقة غير شرعية أو غير جدية، بحيث تتلاعب بعواطف الآخر أو هو من يتلاعب بعواطفك. قد يشكك بعض مواليد الجوزاء بأنفسهم أو بالشريك العاطفي أو ربما يتراجعون أمام فرصة ما خوفاً من تورط لا يعرفون نتيجته. وقد يحصل أمراً يُحبطك من بعض العلاقات، أو تندم وتراجع نفسك. كن حذراً إذا كنت تميل إلى التطرف حتى لا تخسر فرص أو تفقد بعض الحظوظ في إيجاد توأم روحك. عليك معالجة أي خلاف ينشأ مع الحبيب أو الزوج، وكن صريحاً ولا تختلق أعذار لا معنى لها .

برج السرطان

يكون الحب أكثر تعاطفاً معك وتكون الفترة هذه جيدة وتجسد لك بعض الرغبات، خاصةً في الأسبوع الأول الذي يحمل لك الوعود والآفاق الجيدة. ثم تجد نفسك منكمش على ذاتك غير مهتم بإقامة علاقات أو تغذية بعض المشاعر. إذا كنت تبحث عن حب جديد في حياتك فقد تجده ربما ولكنك ستؤجل اللقاء أو تتمهل في اتخاذ القرار بسبب الوضع الفلكي بالإجمال. تراودك الشكوك بشأن الشريك أو الحبيب إمّا موجود أو ستتعرف عليه أو حتى بشأن بعض الأصدقاء، وكأن غيمة سوداء تمر فوق رأسك وتسوّد الدنيا قليلاً أمامك. تسترجع عافيتك وتفاؤلك في الأسبوع الأخير فتحلل الأوضاع بإيجابية وبرغبة في إصلاح الأمور. تتقبل أكثر من السابق ظروف الطرف الآخر وآراءه وقناعاته وتصبح أكثر إدراكاً لدوافعه. تميل أكثر إلى المغامرة وكشف المجهول وتخرج من قوقعتك، خاصةً إذا ساهم الحبيب أو الشريك بإيجاد الحلول لك لما تعاني منه، وسترتاح إذا شعرت بتعاطفه ودعمه لك معنوياً. تلتقط الإشارات بسرعة كبيرة، ويرشدك دائماً حدسك إلى الحقيقة مهما كانت مخفية عن الآخرين.

برج الأسد

تتعقد شؤونك العاطفية قليلاً، خاصةً إذا اضطررت للإلتهاء عنها ببعض الواجبات والأسفار. تجد نفسك تقدم بعض الحجج وتعتذر عن بعض الغياب. إلّا أنك قادر على تطوير علاقة بإرادتك الصلبة وجهوډ لا بدّ منها، إذا أردت المحافظة على علاقتك الثابتة واستقرارك. يكون القمر الجديد بتاريخ 6 في الميزان مناسب لتقريب وجهات النظر، لكن القمر المكتمل بتاريخ 20 في الحمل فقد يولد بتنافره مع بلوتون ومواجهته لكوكب مارس بعض التوتر في محيطك الشخصي. بالإجمال الفترة هذه ليست معاكسة لك. أترك الأمور تسير على سجيّتها ولا تضغط على أحد كما أن عليك إحترام النمط والمراحل التي يجب أن تمر بها كل علاقة ناشئة. أنت مقبل على لقاءات عاطفية وإجتماعية عذبة جداً. تحمي السماء شؤونك الشخصية. قد يحتاجك مقرب لمساعدته فتفعل المستحيل لتطمينه وإرضائه. أما اندفاعك هذا فقد يولد غيرة لدى الشريك.

برج العذراء

تتقدم بخطى ثابتة نحو الإستقرار وتتخذ القرارات بهدوء. تفكر بتنمية عاطفة بدون وضع مهلة للإرتباط . تأخذ وقتك لكي تدرس العلاقة بدون هوس، وقد يكون الأسبوع الأول مسرح للقاء واعد، ثم تتبدل الأجواء فتخوض مغامرة معقدة أو تضطر إلى بلسمة الجروح أمام حدث يطرأ على الحبيب وربما تشتبك مع من تحب.

برج الميزان

تغمرك الأفراح الشخصية وتبدو سعيد في علاقة عاطفية تفخر بها محاطاً بالأصدقاء المخلصين وملبية الدعوات المتتالية. يلاحقك الحب مهما تهربت منه وبكثير من الإلحاح، ويجعل الأصدقاء حولك والمعجبون والمعجبات كما المعنيون في شؤونك ويكون إلى جانبك. يتحدث كوكب فينوس في برج القوس عن سفر ومغامرات عذبة، ولقاءات ثقافية وفكرية، ومحاضرات وندوات تكون خلالها النجم. تتسلط عليك الأنظار وتباهى في نفسك وتثير بعض ردات الفعل السلبية. لكن الأفلاك تطلب منك الليونة والتصرف بلباقة.

برج العقرب

تكثر الدعوات، ومواعيد الحب، ولو أنك تبدو مأخوذ بأعمالك أكثر من أي شيء آخر. إلّا أن الأفلاك تتحدث عن جديد يدخل حياتك ووقت رائع تقضيه حوالي منتصف الشهر وبين 24 و31، حيث تطل على لقاءات مدهشة وغير متوقّعة وقد تغيّر مصير البعض. كما من المحتمل أن تتداخل شؤون مالية جيدة مع أوضاع عاطفية في الأسابيع الثلاثة الأخيرة من الشهر هذا. تبدو حساس أمام هدایا تعطى لك، أو تميل إلى الأشخاص الأثرياء في حياتك العاطفية، أو إنك تجد الحب أثناء ملاحقتك هدفاً مالياً أو أثناء عملية بيع وشراء. قد تجد الحب أيضاً أثناء قيامك بمعاملة مصرفية أو عقارية. إعلم أنّ الأسبوع الأخير يحمل إليك هدية معنوية أو مادية من قبل أحد الوالدين أو من مسؤول أو مرجعية تنتمي إليها.

برج القوس

تؤثر على الآخرين بمحبتك واهتمامك فيردون لك الجميل ويتعاطفون معك ومع قضاياك. في حياتك العاطفية تكون محبوب. تتعامل مع الآخر بعطف متزايد وتراعي خواطر أفراد العائلة. تعبّر عن عواطفك بطلاقة كبيرة وأكثر من السابق وقد تتخذ ربما قرار مهم بالإرتباط، إذا كنت عازب. إذا مررت بإشكالات في الأسبوع الأول وبتدخل الماضي في حياتك، فإنك تستعيد الأنفاس بعد ذلك وترفض أن يتدخل أحد بحياتك كما بقراراتك. إذا كنت خالي القلب فقد تهتم بمن ينظر إليك بإعجاب ويتوق إلى لقائك ويبعث إليك برسائل حب تؤثر بك جداً. المهم أن لا تعلّق كثيراً على ما يحدث في الأسبوع الأول ولا تعطي حجم أكبر مما يستحق إذ إن الأمور تصبح أكثر سلاسة و وتتوضّح أمامك معطيات كنت غافلاً عنها. وقد تفاجئك ردات الفعل التي ستصلك وحتى لو تأخرت، ولا تستغرب حدوث أمراً ما لم تتوقعه في النصف الثاني من الشهر.

برج الجدي

تحن إلى الماضي وتعيش بعض الذكريات أو تمر بفترة من الإرباكات على الصعيد الشخصي. لكن تحقق بعض المشاريع العاطفية في النصف الثاني من الشهر هذا. تراجع حساباتك وتنظر إلى الوراء لمعرفة الأسباب التي أدّت بك إلى هذه الحالة من الإرباك وتحاول كشف أسرار الماضي. يحمل لك الفلك بعض المفاجآت الحلوة والفرص التي تتوفر فجأة بين الحين والآخر وتحمل لك مناخاً أكثر رقة. إذا كنت عازباً تجد الحب أثناء عمل إنساني تؤديه أو أثناء دفاعك عن قضية إجتماعية، وتكون الإتصالات العامة مسرح لهذا اللقاء، ومهمة لتعزيز وضعك المادي حتى ولو كانت الإيقاعات بطيئة وعمليات الإستمهال والتأجيل محتملة. يتطلب الوضع الفلكي عمل مضاعف وجهود لا تستريح، فالكواكب إلى تراجع، وقد تعني إعادة الحسابات ومراجعة الذات في مواضيع كثيرة ومحاولة التحرر من قيد والإستقلالية، سواء في حياتك الشخصية أم المهنية.

برج الدلو

تشارك في مناسبات وحفلات ويتغير أسلوبك في التعبير عن عواطفك. تشعر بنفوذك وقد تلتقي بمن يتوافق مع متطلباتك. أنت تعلم أنّ الذي يتولى سلطة معينة أو يصل إلى مركز نفوذ، نادراً ما يقع في الحب بسبب عشقه لصورته التي تكون أقوى من أية عاطفة أخرى، فالأنا تكون طاغية ما یشكّل بعض الإحتكاكات أو سوء التفاهم مع حبيب يشعر بالإهمال أو يضطر أن يُسایر غرورك إرضاءً لك، ولكن مع نغصة متكتمة. قد يجسد بعض مواليد الدلو قصة عاطفية كانوا يحلمون بها، وعندما تنتقل الشمس إلى برج العقرب يضطرون إلى اتخاذ موقف نهائي بدون مواربة أو مناورة. أما إذا تأجلت قرارات ومشاريع فالأمور تسير نحو الحزم في الأسبوع الأخير من الشهر.

برج الحوت

يكون الحب مختلف، وتصادف بعض المشاكل مع إنتقال كوكب الحب فينوس إلى برج القوس أي إلى مربع مع برجك ويعاكسك وسبب لك بعض المتاعب، ويكون الاسبوع الأول أكثر رقة معك لأنك تلتقي مع شخص ينال إعجابك بلمحة بصر. يتحدث الفلك عنعلاقة تتعلق إلى أكثر جدية في منتصف الشهر وت ت خل صمن بعض المشاكل.