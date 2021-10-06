"هاليو".. الموجة الكورية تضيف كلمات جديدة للغة الإنكليزية

بعد الاكتساح العالمي للثقافة الكورية التي جاءت عبر موجة من الترفيه، أضاف قاموس أكسفورد الإنكليزي 20 كلمة من أصل كوري إلى معجمه خلال آخر تحديث لشهر سبتمبر.وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية، فإن الإنتاج الكوري الضخم قد ظهر أثره بقوة في اللغة الإنكليزية، فمؤخرا، أعلنت منصة نتفليكس أن المسلسل الكوري "لعبة الحبار" (سكويد غيم) ربما يكون الأكثر شعبية في تاريخ المنصة كلها، كما تحظى فرق الموسيقى الكورية المعروفة باسم "كيه بوب" بشعبية ضخمة حول العالم.يُظهر اعتماد وتطوير هذه الكلمات الكورية باللغة الإنكليزية أيضا كيف أن الابتكار المعجمي لم يعد مقصورا على المراكز التقليدية للغة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فهي تُظهر كيف يخترع الآسيويون في أجزاء مختلفة من القارة الكلمات ويتبادلونها ضمن سياقاتهم المحلية الخاصة، ثم تدخل هذه الكلمات إلى بقية العالم الناطق باللغة الإنكليزية، مما يسمح للموجة الكورية بالاستمرار وسط الكلمات الإنجليزية، وفقا لقاموس أكسفورد.ويستخدم الكوريون مصطلح "هاليو" لوصف "الموجة الكورية" من الترفيه التي اجتاحت آسيا والآن الكثير من العالم، وأضيفت هذه المفردة إلى القاموس الإنكليزي الشهير.يظهر تأثير الطعام الكوري أيضا في التحديث الأخير لقاموس أكسفورد، بما في ذلك "بانشان"، وهو طبق جانبي صغير من الخضار يتم تقديمه مع الأرز كجزء من الوجبة الكورية المعروفة "بولغوغي" التي تتكون من شرائح رقيقة من لحم البقر أو الخنزير المتبلة والمشوية أو المقلية.كذلك أضيفت مفردة " دونغشيمي"، وهو نوع من "الكيمتشي" مصنوع من الفجل وعادة ما يحتوي أيضا على ملفوف نابا.وتشير الشبكة الأميركية إلى أن الزي الكوري التقليدي الذي يرتديه كل من الرجال والنساء "الهانبوك" أيضا أضيف إلى قاموس أكسفورد، بالإضافة إلى "أيغيو"، أي الجاذبية أو السحر .ويقول القاموس الإنكليزي الشهير "نحن جميعا نركب قمة الموجة الكورية، ويمكن الشعور بذلك ليس فقط في الأفلام أو الموسيقى أو الموضة، ولكن أيضا في لغتنا كما يتضح من بعض الكلمات والعبارات من أصل كوري المدرجة في التحديث الأخير".