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منوعات
ارتكب جرائم جنسية... اليكم ما حصل
Lebanon 24
06-10-2021
|
14:00
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أعلن موقع يوتيوب أنه حذف قناتي المغني الأميركي آر.كيلي من منصته للمقاطع المصورة، لينأى بنفسه عن المغني المدان في الشهر الماضي بالاعتداء الجنسي.
ودانت محكمة اتحادية كيلي وهو لاعب كرة سلة سابق، في سبتمبر أيلول بتهمة ارتكاب جرائم جنسية، حيث وجه له الادعاء تهمة استغلال شهرته على مدى 25 عاما لإغواء النساء والفتيات القاصرات لممارسة الجنس.
كما ذكر يوتيوب في بيان أرسله في وقت متأخر يوم الاثنين بناء على طلب من رويترز للتعقيب أنه حذف قناتي المغني، (آر.كيلي تي في) وآر.كيلي فيفو) من على منصته، أحد أكبر منصات المقاطع المصورة في العالم.
وأضاف أن المغني لن يتسنى له إنشاء أي قنوات مجددا على يوتيوب.
لكن قائمة بأغانيه لا تزال متاحة على يوتيوب ميوزيك، خدمة البث الصوتي التابعة ليوتيوب، كما لا تزال مقاطعه المصورة التي نشرها مستخدمون آخرون على يوتيوب متاحة على الموقع.
ونشرت حملة (ميوت آر.كيلي)، التي أسستها امرأتان في 2017 بهدف حذف موسيقى المغني من على منصات البث، تغريدة على تويتر ناشدت فيها بقية خدمات البث الموسيقية أن تحذو حذو يوتيوب قائلة "يوتيوب ميوزيك، يو تو، سبوتيفاي، أبل ميوزيك، أمازون ميوزيك، نحن في انتظاركم".
واختفت أعمال كيلي إلى حد كبير في الإذاعات، لكنها لا تزال متاحة على منصات البث. وظلت أغنيته الشهيرة "آي بليف آي كان فلاي" اختيارا مفضلا في حفلات التخرج على مدى أعوام.
ويواجه كيلي السجن عشرة أعوام على الأقل، وقد تصل عقوبته إلى السجن مدى الحياة عند النطق بالحكم عليه في الرابع من مايو أيار 2022.
(العربية)
المصدر:
العربية
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