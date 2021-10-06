4 أبراج تتسم بالعمق الفكري.. هل أنت من بينها؟

أحيانا نحتاج إلى هذا الشخص الذي يمكننا إجراء محادثة عميقة معه، دون أن نشعر بالتهويل أو التهوين معه، لكنه على استعداد للغوص معنا في أفكارنا ومساعدتنا على تحليلها بشكل جاد. وفي هذا التقرير يمكنك الوصول إلى هذا الشخص من خلال التعرف على السمات التي تحكم برجه الفلكي، فما رأيكم؟.

يعتبر مواليد برج الجوزاء من الشخصيات التي تميل للمشاركة والتعبير، فهم يتعمقون ويضيعون في المحادثات لدرجة أن ينتهي بهم الأمر أحيانا إلى المبالغة والإفراط في المشاركة، يبحثون عن تواصل أكثر في العلاقة، يمكنهم التحدث عن أي شىء ويحبون مشاركة اهتماماتهم الشخصية مع الشخص الذي يشعرون معه بالراحة.علاقتك مع مولود برج الدلو لن تقتصر على كونك مجرد متحدث، لكن عندما تدور المحادثة حول شيء فكري أو حول الاحتياجات العاطفية واكتساب المعرفة، فإنه سيكون على استعداد لذلك، إنه يحب التحدث إلى شخص يمكنه مشاركة معرفته المتعمقة معه، فمواليد الدلو يحبون تبادل الأفكار ومشاركة المعلومات والتواصل بشكل جيد.مواليد الميزان بطبيعة الحال متحدثون رائعون، وبقدر ما يحبون الاستماع، فإنهم يحبون أيضًا الانخراط في محادثات عميقة، ومع ذلك لن تشعر بثقلها وستشعر دائمًا بالراحة أثناء التحدث معهم.فى حين أنه قد يكون بمثابة صدمة لك أن القوس قادر على إجراء محادثة عميقة لكن هذا صحيح، فبمجرد أن يشعر القوس بالراحة تجاهك سيكون قادرًا على إجراء محادثة عميقة معك. مواليد القوس يريدون شخصًا يمكنه الاستماع إلى وجهة نظرهم تجاه العالم، إنهم مستمعون جيدون لكنهم يحبون إجراء محادثات عميقة حول أي شىء يرضيهم ويشعرهم بالراحة.