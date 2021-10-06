رجل يرفع دعوى قضائية على "عرافة" بسبب "لعنة صديقته السابقة"

رفع رجل أميركي دعوى قضائية على "عرافة"، ادعت أنه "يمكنها إزالة لعنة وضعت على زواجه، وضعتها ساحرة استأجرتها صديقته السابقة".

وزعم ماورو ريستريبو أن العرافة وعدته بأنه "سيكون سعيدا مرة أخرى إذا دفع لها 5100 دولار لطرد التعويذة".في حين أن ريستريبو رفع الدعوى بعد أن "أعطى العرافة 1000 دولار في البداية، ولكن ذلك لم يساعد بأي شكل من الأشكال في تحسين زواجه"، وهو الآن يقاضي العرافة بتهمة "الاحتيال" ويطالب بتعويض قدره 25 ألف دولار.وأشار ماورو ريستريبو إلى أنه "بحث عن صوفيا آدامز، التي وصفت نفسها بأنها "أخصائية الحب النفسي" ، للمساعدة في تحسين وضعه خلال فترة السخط".