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"عصابة نسائية" هذا ما تقوم به

Lebanon 24
06-10-2021 | 11:23
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تمكن الأمن المصري من كشف تفاصيل مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام "عصابة نسائية" يستقلن سيارة ويسرقن المشغولات الذهبية من إحدى السيدات بمحافظة الإسكندرية.
 
وأشارت القوى الأمنية إلى أنه تبين أن الواقعة محرر بشأنها محضر بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، موضحة أن هذا المحضر لفت إلى أن المبلغة تضررت نتيجة شروع 3 سيدات في سرقة مشغولات ذهبية من المجني عليها أمام سكنها، من خلال ادعاء إحداهن سقوطها أرضًا ومحاولتهن سرقة مشغولاتها الذهبية حال قيامها بمساعدتها، وقيامهن بالفرار بالسيارة المشار إليها من دون التمكن من إتمام السرقة لقيام الشاكية بالاستغاثة بالمارة.

وبعد التحريات والتحقيقات، استطاع الأمن المصري من تحديد هوية "العصابة النسائية"، وضبطهن والسيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما اعترفن بارتكابهن الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيلت المتهمات إلى النيابة العامة للتحقيق معهن بتهمة السرقة.
المصدر: روسيا اليوم
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