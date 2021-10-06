جدل بسبب طرد موظفة سعودية من عملها لإخفاء حملها وقت المقابلة

قامت شركة سعودية بفصل موظفة جديدة بعد فترة وجيزة من قبولها للعمل فيها، وذلك بعدما اكتشفت أن الموظفة حامل وأخفت ذلك عن الشركة في أثناء مقابلة التوظيف.

وتقدمت الفتاة بشكوى ضد الشركة لأخذ حقها، حيث قضت المحكمة بتعويض السيدة عن الفصل غير المشروع إلى جانب تعويضها أجر الإجازة، وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية.