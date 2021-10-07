أبراج لا تسامح أبداً.. احذروا منها

قدرة التسامح والصفح عن الإساءة أو حتى الخيانة تختلف من شخص لآخر، وكذلك الأمر بالنسبة للأبراج ؛ إذ تختلف الأبراج في طبيعية تفكيرها وتعاملها مع الآخرين. فبعضها يتمتّع بالقدرة على التسامح وتخطي الإساءة والخلافات مهما كانت الأسباب، وأبراج أخرى تجد صعوبة في قدرتها على المسامحة والصفح، الأمر الذي يجعل التعامل معها أكثر دقة وحذر. فمن هي تلك الأبراج التي لا تسامح أبداً؟

الحمل

مولود برج الحمل، صاحب شخصية نارية حادة ليس من السهل التعامل معها .ويعدّ من أكثر الأبراج حدّة في طباعه، فهو قليل الصبر وسريع الغضب، لا سيما مع الأشخاص الذين يستفزونه أو يقللون من احترامه. لذا، يرفض أي تصرّف غير لائق أو إهانة بحقه. فصاحب هذا البرج لا يسامح أبداً من يضرّ به أو يؤذيه، كما أنه يحتفظ بالحقد والرغبة الشديدة في الإنتقام عندما تحين له الفرصة المناسبة.

الثور

بالرغم من أن مولود برج الثور يتميّز بشخصية حساسة، إلا أنه يتصّف بالعناد وعدم قدرته على التنازل أو المسامة أبداً، خصوصاً عن حقوقه وكرامته. فصاحب هذا البرج، لديه القوة للتصرّف بعدائية تجاه من يخطئ بحقه أو يؤذيه. وقد يتمنع كلياً عن التعاطي مع من يضرّ به حتّى ولو اضطر لرؤيته بشكل يوميّ. لذا، يعتبر برج الثور من الأبراج التي تسامح أبداً.

السرطان

يعتبر مولود برج السرطان، من الأبراج المخلصة تجاه الأصدقاء والمقربين منه. فهو يتميّز بعاطفته القوية والحساسة جداً؛ حيث تدفعه الى الشعور بخيبة أمل تجاه من يؤذيه. وإذا للإساءة أو جُرحت مشاعره، يحاول عدم ردّ الأذى ولكن يصعب عليه النسيان. فبرج السرطان لا يمكنه تحمّل الإساءة أو جرح مشاعره. وعند تعرضّه لذلك، فمن الصعب عليه النسيان والأكثر من ذلك يصعب عليه المسامحة. ولكنه، أمام هذه المواقف يحاول عدم ردّ الأذى أو المواجهة.

العقرب

من المعروف أن برج العقرب من الأبراج الكتومة والغامضة. وهو لا يثق بمن حوله، فكيف إذا تعرضّ للإساءة والأذى من قبل الآخرين. فمولود العقرب لا يمكنه المسامحة بسرعة، فهو غالباً ما يخطط للإنتقام ممن يلحقون الأذى به ويفقد في الوقت عينه ثقته بهم. ولا يمكن أن يتساهل أبداً مع الخيانة. فهو من الأبراج الأكثر حقداً. وعندما يشعر بالإهانة، فإنه يتحوّل إلى إنسان آخر ومن المستحيل أن يتسامح مهما اعتذر الشخص الذي أخطأ بحقه.

الدلو

يتصّف مولود برج الدلو بالعقلانية والصراحة. لذا، يكرّه الكذب بشدة ويحب أن يتعامل بصدق ويُعامل بالمثل. وعندما يُساء إليه يشعر بخيبة أمل كبيرة، ويتمسّك بالغضب، إلا أنه لا يعمد الى الإنتقام. ولا يمكنه أن ينسى الإساءة أبداً ويحاول الابتعاد عن الأشخاص الذين أساؤوا إليه وغدروا به، كما أنه لا يقبل الاعتذار مهما أصرّوا على ذلك. فيحرص غالباً، على التعامل ببرود أعصاب والابتعاد عن الذين تسببّوا بجرحه.